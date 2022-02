FC Midtjylland vinder over PAOK i Conference League

Evander kan blive den vildeste oplevelse i Superligaen dette forår.

Den brasilianske troldmand var helt overdådig, da FC Midtjylland åbnede foråret med en snæver, men yderst fortjent 1-0 sejr over PAOK i Conference League.

For det var Evander der leverede magien på en råkold februar-aften i Herning.

Mest afgørende naturligvis midt i første halvleg, da brasseren splittede grækernes venstreside ad med en sublim pasning, som sendte Joel Andersson solo mod Alexandros Pachalakis i PAOK-målet.

Svenskeren lod intelligent kuglen passere over til sit venstreben og bragte ulvene på 1-0.

Andersson scorede kampens enlige mål. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Hvis der var en vis vinterrust i ulvenes poter, så viste den kasse, at det i hvert fald ikke tager lang tid at at nå marchhastighed.

Mod et græsk mandskab i skræmmende form – 12 sejre og to uafgjorte i de seneste 14 kampe, så var det bestemt ikke givet, at ulvene kunne træde ud af dvalen og gøre hjemmebanefordelen gældende.

Evander har kun spillet sporadisk i opstarten, og det gør egentlig bare premieren endnu mere tændervædende.

Parret med monstrøse Raphael Onyedika havde FC Midtjylland på aftenen en central midtbaneduo med internationalt snit. Nigerianeren ligner i perioder den næste Premier League-spiller på FCM-mandskabet.

Men Evander på en brøkdel af ydeevne var stadig klasser over alle andre på banen. Som da han flåede PAOK-defensiven op i starten af anden halvleg.

Denne gang nød Gustav Isaksen godt af Evanders blik, og kantspilleren kunne drive ind og afslutte mod det fjerneste hjørne – denne gang var Pachalakis dog opgaven voksen.

Evander spillede en stor kamp. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

At se Evander træde ind med magisk effekt under fuldmånen på MCH Arena gjorde det desværre endnu mere tydeligt, at en af holdets egne stjerner stadig famler efter niveauet.

Pione Sisto er ved at udvikle sig til holdets Ghita Nørby. Unægtelig en god håndværker med bolden, men til tider bliver det lidt uforståeligt, hvad han begiver sig ud i.

Med tanke på hvor lækker teknik, som dribleren fra Tjørring er udstyret med, så er det frustrerende hvor lidt han får ud af det.

Tingene bliver konstant overtænkt og står valget mellem to løsninger, så skal Pione Sisto nok finde den næstbedste. Bedst eksemplificeret, da Pione Sisto efter udskiftningen af Evander fik bolden i en gunstig position.

Han skulle bare efterligne Evander og spille Joel Andersson fri i dybden, men ubeslutsomme Sisto endte med at give den lidt for meget peber og den gode mulighed rød over baglinjen.

I samme kategori befinder sig Elias Olafssons usikre afspil med fødderne. Når FC Midtjylland på Toumba skal forsvare 1-0 sejren, så kan det blive giftigt med en målmand, der en håndfuld gange fik smasket pressede pasninger ud i fødderne på grækerne.

Men den slags er skønhedspletter på en aften, hvor FC Midtjylland leverede nok til en fortjent sejr – nu venter den vanskeligste del af opgaven - at gøre det færdigt.