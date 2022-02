FCK møder PSV i 1/8-finalen i Conference League

Efter nederlag til henholdsvis Leicester og PAOK formåede Randers og FC Midtjylland ikke at klare sig videre i Conference League.

Derfor skal danskerne nu sætte deres lid til det eneste tilbageværende danske hold i Europa, FC København, som fredag fik sin modstander i 1/8-finalen af turneringen på plads.

Og turen går til Holland, hvor storklubben PSV Eindhoven venter i første akt af de to opgør. FCK får fordel af hjemmebane i returkampen.

Lodtrækningen fandt som vanligt sted i UEFA's hovedkvarter i schweiziske Nyon, hvor 1/8-finalerne til forbundets næststørste klubturnering - Europa League - også blev fastlagt.

Her blev det blandt andet slået fast, at de to europæiske storhold FC Barcelona og Galatasaray skal møde hinanden, og derfor får danske Victor Nelsson, der spiller for sidstnævnte, fornøjelsen af at forsvare mod catalonierne.

Som gruppevinder var FCK seedet i Conference League-lodtrækningen og skulle derfor parres med et af de hold, der var gået videre fra den første knockoutrunde.

Således kunne hovedstadsklubben have risikeret at løbe ind i Randers' og FC Midtjyllands bødler i form af Leicester og PAOK, mens Bodø/Glimt, Partizan, Marseille, Slavia Prag og Vitesse også var med i bowlen.

FCK's to opgør mod PSV bliver afviklet 10. og 17. marts.

Det er anden gang i sæsonen, at hollænderne løber ind i et dansk hold i Europa. I efteråret vandt PSV 4-0 samlet over FC Midtjylland i Champions League-kvalifikationen.