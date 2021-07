FCK på ret kurs: Gruppespil er et krav

FC København vandt torsdag aften med 4-1 på hjemmebane i anden runde af kvalifikationen til Conference League mod hviderussiske Torpedo Zhodino.

Dermed skal københavnerne indkassere minimum fire mål i returkampen, hvis holdet skal ryge ud efter ordinær spilletid, da UEFA inden denne sæson har fjernet reglen om udebanemål.

Det udgangspunkt er cheftræner Jess Thorup godt tilfreds med, og han regner ikke med at se sit mandskab løbe ind i problemer, når det gælder avancementet til næste runde.

Returkampen spilles på neutral bane i russiske Kazan på grund af EU's sanktioner mod Hviderusland.

- Vi skal huske, at vi skal tabe 0-4 i Rusland, hvis det her skal gå galt. Så på den måde har vi skabt os et rigtigt fint udgangspunkt.

- Jeg kan ikke se, at vi kommer i problemer, men kampen skal stadig spilles. Der er kun pause, for der skal stadig spilles 90 minutter, men vi har givet os selv det bedst mulige udgangspunkt, siger Jess Thorup.

Lykkes det FCK at spille sig videre til næste runde af kvalifikationen, så venter enten bulgarske Lokomotiv Plovdiv eller tjekkiske Slovácko.

Lokomotiv Plovdiv slog torsdag Slovácko 1-0 på hjemmebane i første opgør.

Uanset hvem modstanderen eventuelt bliver, vil Jess Thorups mandskab være favoritter til at spille sig videre til den afgørende playoff-runde før gruppespillet.

Og FCK bør under allerede omstændigheder gå hele vejen til gruppespillet, lyder det fra midtbanespilleren Rasmus Falk.

- Det er svært at spå om vores muligheder i Conference League efter første kamp, men vores chancer er gode. Det er et krav, vi sætter for os selv, at vi skal i gruppespillet.

- Det er dog ingen hemmelighed, at vi gerne ville have været i et af de sjovere gruppespil, siger Rasmus Falk med henvisning til Champions League og Europa League.

FC København vil være seedet i alle kvalifikationsrunderne frem mod gruppespillet, hvis det lykkes at nå så langt.

