FCK slår Plovdiv 4-2 og er videre i Conference League

FC København har spillet mange store, europæiske kampe i Parken.

Det er her, de har fejret store triumfer og skabt respekt om klubbens navn ude i fodbold-Europa.

I den kategori kommer 4-2-sejren over Lokomotiv Plovdiv langtfra.

Det var en pligtsejr på vejen mod noget større. Kevin Diks scorede to gange, mens Pep Biel og Mohamed Daramy også kom på scoringslisten til stor begejstring for de 12.633 tilskuere.

Kevin Diks og Kamil Wilczek efter førstnævnte havde scoret til 2-0. Foto: Lars Poulsen.

Men det var i sandhed kattens leg med musen. I lange perioder holdt FCK legestue med de sagesløse bulgarere, der ikke vidste hvilket ben de skulle stå på.

Ja, FC København var klasser bedre end bulgarerne, der aktuelt er kommet skidt fra land på den nye sæson. De står med nul point efter to kampe.

Den samlede sejr på 5-3 betyder nu, at FC København er klar til play off-runden om en plads i Conference League-gruppespillet.

Oven på en sløj sæson er FCK blevet ’reddet’ af den nye europæiske turnering – Conference League, der afvikles for første gang i år.

Mohamed Daramy var i hopla. Han scorede og lagde op, da FCK vandt sikkert over Lokomotiv Plovdiv. Foto: Lars Poulsen.

Daramy i hopla

På trods af historierne om, at FCK forhandler med Club Brugge om et muligt salg af Mohamed Daramy, så påvirkede det ikke den 19-åriges præstationer på grønsværen.

Han sprudlede virkelig på venstrekanten, hvor ingen af bulgarerne kunne følge med ham. Og så serverede han et suverænt oplæg til Kevin Diks, da han scorede til 2-0 før pausen.

Men Mohamed Daramy kunne også finde vejen til netmaskerne, da han kort efter pausen scorede til 4-1 efter Lukas Lerager havde spillet ham fri i feltet.

Kevin Diks og Pep Biel jubler over førstnævntes scoring til 1-0. Foto: Lars Poulsen.

Diks ligner førstevalget

På en aften, hvor Kamil Wilczek sled med at få tingene til at fungere, viste Pep Biel også fine takter. Scoringen til 3-1 kort før pausen var smukt sat ind fra kanten af feltet.

Biel, der også spillede en stor kamp søndag mod Brøndby, ser for alvor ud til at være faldet til i FC København.

Indkøbet af Kevin Diks ligner også en klar forstærkning. Det er i hvert fald en benhård konkurrent til Peter Ankersen, der nu må indstille sig på flere kampe på bænken. Diks ligner det klare førstevalg i fremtiden.

Hvis man skal tage de kritiske briller på, så må FCK ikke lukke to mål ind mod et meget middelmådigt bulgarsk mandskab. Defensiven er endnu ikke helt afstemt.

FCK bliver topseedet FC København har spillet Champions League og Europa League. Nu er klubben blot to kampe fra et gruppespil på tredje klasse i Europa – Conference League. Det er en ny turnering, hvor gruppespillet består af 32 klubber, der er inddelt i otte grupper á fire hold. Det er samme antal hold som i den kommende sæson også deltager i både Champions League og Europa League. Hvis FC København klarer den sidste forhindring i play off-runden er klubben klar til endnu et europæisk gruppespil. FC København står til at blive topseedet i gruppespillet. De har samlet en koefficient på 43,5. Aktuelt har kun Roma, Tottenham og FC Basel en bedre koefficient end FCK. Det betyder først og fremmest, at FCK undgår de bedste klubber i turneringen i gruppefasen. Daniel Rommedahl, der er Director of Football Operations and International Affairs i FC København, har tidligere overfor Ekstra Bladet vurderet, at økonomien i Conference League er langt bedre end først antaget. I starten troede man, at en plads i gruppespille ville udløse i niveauet 20 mio. kr. Nu er udsigterne langt bedre. Man taler om beløb i niveauet 30-45 mio. kr. for at deltage i gruppespillet i den nye turnering.

