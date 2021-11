FCK vinder 2-1 over PAOK i Conference League

FC København kom allerede bagud efter otte minutter af Conference League-opgøret ude mod græske PAOK, men formåede at vende det hele på hovedet og vinde 2-1.

Jakob Ankersen og Pep Biel stod for FC Københavns to scoringer.

Sejren betyder, at det danske mandskab nu indtager førstepladsen i gruppen med ni point. PAOK har to point færre på tredjepladsen.

Hjemmeholdet fik en god start på opgøret med stort initiativ. Det kastede tidligt en scoring af sig.

Omar El Kaddouri modtog bolden i venstre side, hvor han fik plads til at lave indlægget. Det ramte en PAOK-spiller i brystet, hvorefter serbiske Andrija Zivkovic kunne brage bolden ind i et tomt mål.

FCK's onde ånd. Andrija Zivkovic fik scoret i begge kampe mod københavnerne. Foto: Alexandros Avramidis/ Ritzau Scanpix

Pep Biel fik få minutter efter en helt fri chance med målmanden efter en brøler i PAOK-forsvaret, men spanieren ramte bolden helt og aldeles skævt.

Det skulle Peter Ankersen råde bod på efter 34 minutter.

Efter en længere periode med dansk boldbesiddelse satte københavnerne tempoet op. Bolden landede for fødderne af Jonas Wind, der hurtigt fik den dirigeret videre til Kevin Diks.

Ankersen modtog herefter bolden i medløb og kunne fra en skarp vinkel sparke den gennem benene på målmanden.

Peter Ankersen har haft en svær sæson i FCK. Torsdag aften var han en af heltene med sin scoring. Foto: Alexandros Avramidis/ Ritzau Scanpix

Danskerne skulle kun bruge fem minutter af anden halvleg, inden Pep Biel fik endnu en chance for at komme på måltavlen.

Igen var det med Diks i oplæggerens rolle, da han i et kontraangreb fandt Biel foran feltet. Spanieren flugtede bolden ind under PAOK's målmand til stillingen 2-1.

PAOK skulle for alvor komme tæt på at udligne efter knap en times spil. Men Karol Swiderski formåede ikke at omsætte en enorm chance i det lille felt.

Pep Biel er i forrygende form denne sæson. Det viste han igen mod PAOK på udebane. Alexandros Avramidis/ Ritzau Scanpix

I det hele taget var det hjemmeholdet, som skabte de største chancer. Flere gange var PAOK-spillere helt alene med målmand Karl-Johan Johnsson, men spillerne havde svært ved at ramme skiven.

Svenske Johnsson stod en pragtkamp i målet, hvor han stod i vejen for en række afslutninger.

I overtiden blev PAOK også ramt af et rødt kort, men det fik ikke afgørende betydning for kampens resultat.