FCN brager sammen med tyrkisk storklub i Europa

Med en knusende samlet sejr over Partizan sikrede FC Nordsjælland sig en plads i Conference League, og nu er klubbens modstandere i gruppespillet på plads.

De danske vicemestre skal op imod tyrkiske Fenerbahce, bulgarske Ludogorets og slovakiske Spartak Trnava.

Det betyder, at der formentlig bliver fut under kedlerne på Right to Dream Park, når Fenerbahce kommer forbi Farum. I hvert fald er det tidligere set, at der er gang i den, når tyrkiske klubber kommer til Danmark.

Mødet bliver samtidig et gensyn med Emre Mor, der i en meget ung alder viste sig frem hos FC Nordsjælland og blev solgt for en masse penge til Borussia Dortmund.

Han har siden levet en omtumlet fodboldtilværelse i flere forskellige klubber og er altså nu havnet hos Fenerbahce.

Indtil videre i denne sæson har nu 26-årige Emre Mor fået et enkelt indhop for Fenerbahce, da klubben spillede sin første kamp i Conference League-kvalifikationen. Siden har han siddet ude med en skade.

Ludogorets vandt i sidste sæson den bulgarske liga, som klubben har domineret tungt i mange år. Det var således 12. gang i træk, at klubben vandt mesterskabet.

Spartak Trnava sluttede i sidste sæson som nummer tre i den slovakiske liga og vandt pokalturneringen.

Det er første gang siden 2012/13-sæsonen, at FCN skal ud i Europa og spille gruppespil. Dengang kvalificerede klubben sig direkte til Champions League efter at have vundet danmarksmesterskabet sæsonen forinden.

FCN trådte ind i kvalifikationsturneringens tredje runde og lagde ud med at slå FCSB, der tidligere gik under navnet Steaua Bukarest, med samlet 2-0.

I playoffrunden vandt FCN med 5-0 i det første opgør mod Partizan fra Beograd, og da den samlede sejr skulle sikres torsdag, vandt nordsjællænderne med 1-0 over en flok modløse serbere.

Første spillerunde i Conference League er 21. september.