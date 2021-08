Fine lodtrækninger til FCK og Randers

FC København var på forhånd spået bedre chancer end Randers FC i lodtrækningen til Conference League.

Og det artede sig da også således, at Jess Thorups tropper har bedre chancer for avancement end kronjyderne.

FCK blev parret med græske PAOK, Slovan Bratislava fra Slovakiet samt Lincoln Red Imps fra Gibraltar.

Og hvor grækerne og til dels også slovakkerne kan være svære at bide skeer med, må FCK være storfavoritter mod holdet fra Gibraltar.

Grafik: Sofascore

Randers FC skal til Holland for at møde AZ, Rumænien for at møde CFR Cluj og Tjekkiet for at spille mod FK Jablonec.

Sammenlignet med Galatasaray ikke de værste modstandere, men bestemt heller ikke lette at have med at gøre.

Randers kunne til sammenligning være kommet i gruppe med Tottenham og Rennes i gruppe G - eller Basel, Kairat og Qarabag i gruppe H.

Der er i skrivende stund endnu ikke sat datoer på de seks gruppekampe.

