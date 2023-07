Fiorentina overtager Juventus' plads i europæisk fodbold

Det bliver Fiorentina, som skal spille i Conference League i stedet for Juventus.

Det bekræfter den lilla Firenze-klub mandag på det sociale medie X.

Fiorentina sluttede som nummer otte i Serie A i den forgangne sæson - en plads bag Juventus. Derfor synes det da også oplagt, at Fiorentina stod først i køen, efter at Juventus i sidste uge blev udelukket fra europæisk fodbold.

Årsagen er, at Juventus har fiflet med sine regnskaber, hvilket var med til at sikre, at klubben kunne overholde Det Europæiske Fodboldforbunds såkaldte financial fair play-regler. Den straf accepterede Juventus.

Fiorentina indtræder i den afgørende playoffrunde om en plads i turneringens gruppespil.

Fiorentina spillede også i Conference League i sidste sæson. Her nåede klubben hele vejen frem til finalen, som den tabte 1-2 til West Ham.

Havde Fiorentina vundet finalen, var klubben blevet belønnet med en plads i Europa League, men nu har Fiorentina med hjælp fra Juventus-fusk alligevel sikret sig europæisk adgang.