Fodboldfans angreb politiet: Betjente såret

To betjente måtte på hospitalet med skader efter sammenstød i Brøndby torsdag aften

Sportsligt gik det så godt, som det kunne for Brøndby IF.

4-0 over polske Pogon og videre i Conference League-kvalifikationen.

Men gæsterne og specielt deres medrejsende fans havde en anderledes dårlig aften.

Efter en rolig optakt til kampen eskalerede tingene på tribunen i løbet af 2. halvleg.

Det fortæller Københavns Vestegns Politi.

- Under kampen måtte politiet sent i anden halvleg rykke ind på stadion og assistere stadionstewards, fordi udebanefans var begyndt at ødelægge hegn og sæder på udebaneafsnittet. I den forbindelse måtte politiet anvende magt, skriver de.

Med assistance fra både Københavns Politi, flere sjællandske politikredse, politi fra Fyn og sågar enkelte polske repræsentanter lykkedes det ordensmagten at få styr på ballademagerne.

Annonce:

- Indsatte politistyrker og tjenestehunde fik efter kampen afværget sammenstød og optræk til uroligheder mellem grupperinger af fans, som aktivt søgte konflikt med hinanden. Også her måtte politiet anvende magt, skriver politiet videre.

Så godt som alle udebanefans kørte enten selv i biler eller blev eskorteret mod toget af politiet omkring klokken 23.

Der blev registreret mere end ti episoder, hvor betjente blev udsat for vold, og to politifolk måtte på hospitalet med skader. Det fremgår ikke, hvor omfattende skader der er tale om.

- Efter kampen forlod langt de fleste tilskuere stadionområdet i god ro og orden. Men visse fangrupperinger blev tilbage, tilsyneladende fordi de ville slås, og dem brugte vi en del kræfter på at holde adskilt, siger vicepolitiinspektør Kim Erik Hansen, Københavns Vestegns Politi.

De beskidte hooligan-tricks: Umuligt at stoppe

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: