Før FCM-brag: Knivmord ryster modstander

For tre uger siden mistede en 19-årig ung fodboldfan livet i et meningsløst overfald gennemført af PAOK-fans. Mordet har chokeret Thessaloniki og Grækenland, hvor politiet nu er begyndt at slå hårdt ned på fanklubberne, som mere og mere minder om organiserede kriminelle