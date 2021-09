Første gang nogensinde

Når FC København torsdag møder Lincoln Red Imps fra Gibraltar, bliver det den 40-årige kvindelige topdommer fra Ukraine, Kateryna Monzul, der skal styre opgøret.

Herhjemme er det første gang, at en kamp i herrefodbold på topniveau dømmes af en kvinde.

Det er også nyt for FCK-angriberen Jonas Wind, der ikke før har prøvet at spille en kamp med en kvindelig hoveddommer. Landsholdsspilleren tror dog ikke, at det komme til at ændre noget, at der en med et andet køn bag fløjten.

- Nu er vi så moderne, at det ikke skal betyde noget. Det bliver spændende, og hun bliver bedømt på sine kvaliteter, så der er ikke så meget over. Det er en dommer ligesom alle andre.

40-årige Kateryna Monzul har dømt flere kampe i den bedste mandlige række i Ukraine. Foto: Valentyn Ogirenko/Ritzau Scanpix

- Umiddelbart tror jeg ikke, at det ændrer sig meget. Adrenalinen kører, når man er inde på banen, og om det så er en kvinde eller en mand, det ved jeg ikke, om det gør den store forskel, siger Jonas Wind.

Bliver bedømt ligesom alle andre

Heller ikke Jess Thorup mener, at det skulle gøre den store forskel, hvilket køn der dømmer kampen.

- Det er jo sådan, det er i den her moderne verden, vi lever i. Jeg glæder mig til at se hende dømme i morgen, og så skal hun blive bedømt ligesom alle de andre dommere, vi har haft.

Det er blot anden gang, at Kateryna Monzul skal dømme en kamp i en europæisk klubturnering.

Den 40-årige ukrainer har i flere år dømt på højeste niveau inde for kvindefodbolden. Hun har blandt andet dømte det danske landshold, da de i EM-semifinalen mod Østrig spillede sig videre til finalen i 2017.