Forhindrede totalt kollaps

Randers kunne ikke stille noget op over for Leicester, og Patrik Carlgren holdt danskerne fra den totale ydmygelse

Randers FC endte med at få Leicesterlige klø på King Power Stadium, da Premier League-mandskabet skruede op for gassen.

Her er Ekstra Bladets karakterer og tre nedslag fra kampen.

Redningsmanden

Kasper Schmeichel havde rosende ord til overs for Patrik Carlgrens mirakler i målet. Foto: Claus Bonnerup

Det kan lyde underligt efter et 1-4-nederlag, men Patrik Carlgren kan være stolt af sin præstation mod Leicester.

Den svenske keeper sørgede med den ene klasseredning efter den anden for, at resultatet ikke blev 6-1 eller 7-1.

Hvis Carlgren havde fået bedre hjælp af sin holdkammerater havde Randers' Europa-håb måske levet endnu, men 17 Leicester-skud inden for rammen er alt for voldsomt og en overmagt, der ikke kunne overvindes.

Danskerhjørnet

Randers' fans holdt fanen højt både før og under kampen i Leicester. Foto: Claus Bonnerup

Det kan godt ske, resultatet ikke blev som ønsket for de 5-600 Randers-fans, der havde deres livs fodboldoplevelse i Leicester.

Men danskerne kan alligevel være stolte over den opbakning, som de gav Randers FC i klubbens største kamp i historien.

Selv om King Power Stadium endte med at blive næsten fyldt, så stod Randers-fansene flot i lydbilledet. I hvert fald indtil Leicester-spillerne sendte hjemmefansene i selvsving i anden halvleg.

Skuffelsen - trods alt

Klasseforskellen viste sig, og Randers må rejse skuffede hjem til Danmark. Foto: Claus Bonnerup

Det er ikke for, at Ekstra Bladet havde forventet en Randers-sejr i Leicester, meeen klasseforskellen blev for stor. Det erkendte Vito Mistrati også efter opgøret.

- Vi er ramte. Det skal vi få gjort noget ved på mandag mod Viborg i Superligaen, for det gør noget ved selvtilliden at blive kørt rundt i 90 minutter, sagde Randers-kaptajnen.

Randers fik reelt ikke et ben til jorden, og det var et mindre mirakel, at netop Mistrati skaffede uafgjort ved pausen.

Fair nok, at Randers tabte mod Leicester, men man kunne have en begrundet forventning om, at kronjyderne fik lukket bedre af eller sat hårdt mod hårdt for at trække luft ind i ny og næ.

Men måneders forventning og forberedelse faldt til græsset for Randers, der blev jordet på energien.

