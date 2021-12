Forvirringen er total: Spurs-kamp er rykket

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Klokken 21.00 torsdag aften skulle Tottenham have haft besøg af Rennes i en afgørende gruppekamp i Conference League.

Et enormt coronaudbrud i den engelske klub satte imidlertid kampen i fare, og onsdag meddelte Tottenham, at opgøret var blevet udskudt. Nogle timer senere svarede Rennes dog igen og stod fast på, at kampen skulle afvikles som planlagt.

Men nu melder UEFA sig på banen og bekræfter, at kampen er blevet udskudt. Det gør man over for Sky Sports.

Reglerne siger, at et hold skal have mindre end 13 markspillere og en målmand til rådighed, før en kamp kan udskydes. Det er altså tilfældet i Tottenhams tilfælde, hvor både spillere og stab omkring førsteholdet samt U23-spillere er blevet smittet med Covid-19.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår kampen skal spilles i stedet, men det er sikkert, at den skal være afviklet inden afslutningen på 2021.

Tottenham har i forvejen et stramt program i december, der byder otte kampe de næste tre ugers tid. Antonio Contes mandskab skal møde Brighton, Leicester, Liverpool, West Ham, Crystal Palace, Southampton og Watford.