Frygter nyt kaos i dag

Kasteskyts og pyroteknik stjal fokus i den første semifinalekamp mellem Feyenoord og Marseille, der blev spillet i Holland 28. april.

Begge fangrupperinger er berygtede for at lægge op til tumult og vold, men nu har myndighederne i Marseille lagt en plan for returopgøret, der bliver spillet torsdag.

Det skriver La Marseillaise.

De forventer 5000 hollandske fans i byen og heriblandt 500, der kategoriseres som 'ekstra farlige.'

For at forhindre at de hollandske fans færdes for meget rundt i den sydfranske by, vil der blive lavet en fanzone på den største strand i byen med madboder og DJ.

Og når det så er kamptid, vil fansene blive transporteret til stadion i shuttlebusser, så man undgår, at de hollandske og franske fans møder hinanden på vejen.

I videoen herunder kan du se et af møderne mellem de to grupperinger kort før kampstart i Rotterdam...

Allerede onsdag var den dog gal i Marseilles gader.

To mindre fangrupperinger fra hvert hold stødte sammen i en smal gade, og på private videooptagelser kan man se fyrværkeri og forskellige kasteskyts, heriblandt stole blive affyret og kastet i begge retninger.

Derudover fik en ung dreng sig et ordentlig ølbad, da han stod i en Ajax Amsterdam trøje foran en pub, hvor der sad en stor gruppe Feyenoord-fans. Det synes hollænderne bestemt ikke var god humor, og de kvitterede med at kaste fire-fem fadøl mod drengen i Ajax-trøjen.

Sidst de to hold mødtes i Rotterdam, var der i den grad også nok at se til for politiet.

Marseille-fansene fandt nemlig vej til De Kuip i Holland til fods, hvilket resulterede i decideret kaos inden kampen, da de stødte ind i de inkarnerede Feyenoord-fans.

Sådan så det ud på De Kuip, da Feyenoord og Marseille mødte hinanden i første semifinaleopgør.

Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

Og det er langt fra første gang, Marseille-fansene er involveret i optøjer med andre fangrupperinger.

I kvartfinalekampen mod PAOK Thessaloniki var der også stor tumult før, under og efter kampen. Politiet var nødsaget til at affyre gummikugler og tåregas, og under kampen skød de franske fans fyrværkeri mod de græske fans.

Feyenoord vandt det første opgør mod Marseille 3-2.

