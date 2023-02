Frygter russisk kup i morgen: Udelukker fodboldfans

Conference League-kampen torsdag aften mellem FC Sheriff og SK Partizan bliver spillet bag lukkede døre.

Årsagen er den voksende frygt i Moldova for et snarligt russisk kup.

Det har Moldovas præsident, Maia Sandu, understreget.

Bekymringen går mere konkret på, at Rusland med hjælp fra Belarus, Montenegro og Serbien, hvor Partizan ligger, vil forsøge at omstyrte regeringen i det lille land, der er klemt inde mellem Rumænien og Ukraine.

Serbere forklædt som fodboldfans skulle i den anledning være noget af det, myndighederne i Moldova er på vagt over for.

12 fans nægtet adgang

Derfor er serbiske fodboldfans blevet forment adgang til Moldova.

- Landets fodboldforbund har informeret FC Sheriff om beslutningen om at spille kampen bag lukkede døre. De personer, der har købt billet til kampen, vil få refunderet beløbet snarligst, lød det fra klubben tirsdag.

Annonce:

Fik du læst: Super Manager: Her er ekspertens 11 udvalgte

Det bekræftede UEFA nogenlunde samtidigt.

- UEFA forbliver i kontakt med klubberne og de relevante myndigheder, lød det.

Der kom meldinger mandag aften om, at 12 serbiske fans var blevet nægtet adgang til selve Chisinau.

Zimbru Stadium i Chisinau danner rammen om FC Sheriffs Europa Cup-kampe denne sæson. Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix

Reaktionen fra Rusland var markant vrede.

Talskvinden for det russiske udenrigsministerium, Maria Zakharova, var mildest talt rasende og lød som en person, der burde have kastet med forskellige ting eller skreget ind i en pude, inden hun besindede sig og sagde noget offentligt:

- De (anklagerne mod Rusland, red.) er skabt af klassiske teknikker, der typisk bliver brugt af USA, andre vestlige lande og Ukraine, hvæsede hun og fortsatte:

- Først kommer der anklager med reference til klassificerede efterretninger, der ikke kan blive bekræftet, og de bliver derpå brugt til at retfærdiggøre deres egne illegale handlinger.

Annonce:

Heksekedlen Transnistrien

FC Sheriff ligger i Tiraspol, der ligger i Transnistrien – den selvproklamerede uafhængige region, der internationalt er anerkendt som en del af Moldova, men som kæmpede for uafhængighed af Moldova i forbindelse med løsrivelsen fra Sovjetunionen i begyndelsen af 1990’erne.

FC Sheriff var i gruppe med Manchester United i efterårets Europa League og røg via tredjepladsen dér over i Conference League. Foto: Craig Brough/Reuters/Ritzau Scanpix

Siden dengang har der hersket en fredelig sameksistens, som begge parter til en vis grad har været enige om. Men forud for denne sæson beordrede UEFA, at klubbens hjemmekampe i Europa League-gruppespillet skulle spilles i Chisinau på Zimbru Stadium, fordi Sheriff ganske enkelt ikke måtte spille på den normale hjemmebane som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

Husk lige denne krabat: Vildt bundbrag: Det stinker af nedrykning

Rusland har i mange år haft tropper i Transnistrien, der har været pro-russisk.

Partizan har meddelt, at man med den ene hånd gør alt, hvad man kan, for at sikre såvel spillere som officials et behageligt ophold i Moldova, mens den anden er holdt op som et tegn til fansene om at stoppe og vende om.

- Partizan meddeler offentligheden, at Moldovas fodboldforbund efter ordre fra sikkerhedsmyndighederne i landet har truffet beslutningen om, at kampen skal spilles bag lukkede døre.

Annonce:

- Vi informerer alle fans om, at det er udelukket at rejse til Moldova, og vi beder jer om ikke at tage af sted.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lars Lilholt har muligvis inspireret flere unge Silkeborg-spillere til at få den karakteristiske frisure med langt hår i nakken. Hør sangerens egen vurdering i 'Sladderligaen' herunder eller i din podcast-app.