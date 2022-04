Frygter vanvid: Nej tak til udefans

Fans af den franske fodboldklub Marseille er uønsket til torsdagens udekamp i Grækenland i Conference League.

Den græske regering har mandag bedt Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) om at udelukke tilhængere af Marseille til opgøret mod Paok, der har hjemme i havnebyen Thessaloniki.

Det sker, efter at det gik lidt for hedt for sig, da grækerne i sidste uge var på besøg i Marseille til det første møde mellem de to klubber.

Her var der før kampen sammenstød mellem fans rundt omkring i byen, og under opgøret bombarderede de to holds fangrupper hinanden med fyrværkeri.

I alt blev 13 personer arresteret, heraf tre græske.

Politiet i Thessaloniki har efterfølgende rettet henvendelse til den græske regering, da ordensmagten vurderer, at det bliver svært at opretholde ro og orden med Marseille-fans i byen.

Uefa indledte fredag i sidste uge en disciplinær sag mod begge klubber.

Det første opgør i Frankrig endte med en 2-1-sejr til Marseille. De to hold spiller om en plads i kvartfinalerne.

I Spaniens hovedstad Madrid har politiet udkommanderet i alt 300 betjente til at hjælpe 1100 sikkerhedsfolk, når Real Madrid og Atlético Madrid tirsdag og onsdag får engelsk besøg i Champions League. Det skriver sportsavisen AS.

Real Madrid møder tirsdag Chelsea, mens Atlético dagen efter får besøg af Manchester City. Real vandt udekampen mod Chelsea med 3-1, mens Atlético tabte 0-1 i England i sidste uge.

I det første opgør kastede Atlético-fans objekter ind på banen i forbindelse med Citys scoring, hvilket har medført en disciplinær straf fra Uefa. Atlético skal derfor lade minimum 5000 sæder stå tomme til onsdagens returkamp.