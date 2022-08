Gik amok på fans: Det er forfærdeligt!

Spillere fra den svenske klub Djurgårdens fik kastet flere genstande efter sig i returkampen mod cypriotiske Apoel i playoffrunden til Conference League.

Det fortæller Elias Andersson til den svenske avis Aftonbladet.

Tirsdag aften kvalificerede Djurgårdens sig til gruppespillet i Conference League med en samlet sejr på 5-3 mod Apoel.

Den svenske klub tabte tirsdagens returkamp i Cypern med 3-2. Det var dog ikke nok til at sende dem ud af turneringen i en kamp, hvor hjemmeholdets fans stjal opmærksomheden af de forkerte årsager.

- Det kogte over for både deres (Apoels, red.) fans og spillere. Det er forfærdelig opførsel at kaste flasker, lightere, mønter og alt mulig andet ind på banen. Det var ærgerligt, siger Elias Andersson.

De skandaløse scener i Cypern begyndte allerede til gæsternes træning dagen før kampdagen, hvor Apoel efter sigende gjorde sit for at spænde ben for sin svenske modstander.

- Under træningen i går (mandag, red.) var boldene ikke pumpet ordentlig. I dag (tirsdag, red.) var boldene pumpet hårdt op, lyder det fra Elias Andersson, der også beretter om manglende aircondition i omklædningsrummet.

Med den samlede sejr er Djurgårdens det første hold til at kvalificere sig til gruppespillet fra playoffrunden i Conference League.

De to tidligere Superliga-spillere Gustav Wikheim og Pierre Bengtsson fik begge spilletid i opgøret.

