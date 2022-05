Groteske scener: Betjente såret af fodboldfans

Der udbrød tirsdag aften optøjer i Albaniens hovedstad, Tirana, forud for finalen i Conference League mellem AS Roma og SC Feyenoord.

En lokal mand blev stukket ned af en eller flere hollandske fans, mens seks betjente blev såret. Det oplyser lokalt politi.

I alt otte Feyenoord-fans blev anholdt, efter at de først tæskede en albansk mand, inden han blev stukket ned. Manden blev efterfølgende kørt til hospitalet. Hans tilstand er ikke blevet oplyst af politiet.

Andetsteds i byen er cirka 200 Feyenoord-tilhængere stødt sammen med politiet. Angiveligt forsøgte de at nå frem til et område, hvor italienske fans holdt til.

- Seks politibetjente er blevet såret af stenkast og slagvåben i den hollandske fanzone og foran politistationen, oplyser talsmand for politiet Genti Mullai.

De rivaliserende fangrupperinger stødte desuden sammen mindst tre andre steder i byen, oplyser nyhedsbureauet AFP's journalist på stedet.

Selv om nationalstadionet i Tirana, der onsdag aften lægger græs til finalen, kun har plads til cirka 21.000 personer, så ventes cirka 100.000 tilhængere fra de to klubber at ankomme til byen for at se kampen.

Ifølge lokale myndigheder vil de blive inddelt i forskellige fanzoner, hvor de kan se Conference League-finalen på storskærme.

Albansk politi har tidligere oplyst, at de har sendt cirka 2000 betjente på gaden for at holde styr på de enorme menneskemængder.

Conference League er den tredjemest prestigefyldte europæiske turnering efter Champions League og Europa League.

Trods sin mindre vigtige status har onsdagens finale pirret Feyenoord- og Roma-tilhængernes fantasi, da kampen er begge holds bedste mulighed for at vinde et europæisk trofæ i mange år.

