Her er FCK's lodtrækning

FC København skal et smut til Tyrkiet eller Georgien for at sikre sig en plads i gruppespillet i Conference League.

I hvert fald hvis københavnerne når så langt.

I playoffrunden, hvor der er en plads til Conference League-gruppespillet på højkant, venter vinderen af dobbeltopgøret mellem Sivasspor og Dinamo Batumi.

Det afgjorde mandagens lodtrækningen i schweiziske Nyon.

FCK, der var seedet i lodtrækningen, skal dog først forbi bulgarske Lokomotiv Plovdiv i tredje kvalifikationsrunde, før det bliver aktuelt.

Første kamp i den duel spilles på torsdag, mens returopgøret finder sted i næste uge.

Playoffkampene spilles 19. og 26. august. FCK eller Lokomotiv Plovdiv spiller første kamp på udebane, mens returkampen er på hjemmebane.

Københavnerne sluttede på tredjepladsen i Superligaen i den forgangne sæson og missede dermed muligheden for Champions League og Europa League.

FCK har deltaget i 13 gruppespil de seneste 15 sæsoner. For knap et år siden glippede kvalifikationen til Europa League, da holdet tabte i kvalifikationen til kroatiske HNK Rijeka.

Det gik også galt i 2015 mod tjekkiske Jablonec.

FCK spillede sig i sidste uge videre fra anden kvalifikationsrunde med en samlet sejr på 9-1 over hviderussiske Torpedo Zhodino.

Det blev 4-1 i Parken i København, før Jess Thorups mandskab gjorde arbejdet færdigt med en sikker 5-0-sejr i returkampen, der blev spillet i Rusland.

Det er første gang, at Conference League afvikles. Turneringen rangerer under Champions League og Europa League.

Også Randers kan ende i den nye turnering, hvis randrusianerne ikke formår at besejre enten Galatasaray fra Tyrkiet eller St. Johnstone fra Skotland i Europa League-kvalifikationens playoffrunde.