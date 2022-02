Himmel eller helvede: Én sejr fra drømmeland

Når FC Midtjylland og Randers FC torsdag sparker gang i foråret med europæisk fodbold i Conference League, så er der meget mere på spil end blot avancement i de respektive kampe mod PAOK og Leicester.

Dansk klubfodbolds fremtid er på spil. Hverken mere eller mindre.

Danmark kæmper denne sæson en hård og voldsom tæt kamp for at nå i top 15 på UEFA's koefficientrangliste.

Det er den liste, der afgør, hvor mange hold man sender ud i Europa og til hvilke turneringer, og der er enorm forskel på at slutte sæsonen som nummer 15 eller 16 i Europa.

Randers spillede sig på imponerende vis videre fra sin gruppe i Conference League. Nu venter en svær opgave mod Leicester. Foto: Radek Petrasek/Ritzau Scanpix

Den forjættede 15. plads giver, som i denne sæson, adgang til fem hold i europæisk fodbold. Ja, AGF var med som femte danske mandskab denne sæson...

Af de fem hold kommer to i Champions League-kvalifikationen og pokalvinderen i Europa League-kvalifikationen

16. pladsen giver kun fire hold i Europa. Kun Superligaens guldvinder får chancen for at spille sig i Champions League - de tre øvrige må nøjes med Conference League…

FCK kan hvile benene en runde endnu, da de vandt deres Conference League-gruppe. Foto: Jens Dresling

Danmark er inden forårets europæiske kampe placeret som nummer 18 på koefficientlisten.

De danske hold har en håndfuld konkurrenter at holde øje med i det store regnskab. Det er Tyrkiet, Grækenland, Kroatien, Tjekkiet og på yderste mandat Norge.

Det er Tyrkiet, der i skrivende stund skal hentes, og Danmark er blot 0,325 point efter tyrkerne. Det betyder, at der ikke skal mere end én dansk sejr til for at rykke forbi.

Danmarks store fordel i foråret er, at der er tre Superliga-hold tilbage i Europa. FC Midtjylland, Randers og så FC København, der vandt sin gruppe i Conference League og dermed avancerede direkte til ottendedelsfinalen.

Tyrkiet, Grækenland og Tjekkiet har to hold tilbage, mens Dinamo Zagreb er ene om at kæmpe for Kroatien, ligesom Bodø/Glimt er det for Norge.

De danske klubber har i denne sæson hentet flotte 7,2 point, og det er bedste danske sæson siden 2016/17.