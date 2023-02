Hjerteskærende tifo af tyrkiske fans

Conference League-kampen torsdag aften mellem Trabzonspor og FC Basel blev spillet i skyggen af det forfærdelige jordskælv, der ramte Tyrkiet i sidste uge.

Det skete i den sydlige del af landet, mens Trabzon ligger i den nordlige del på kanten af Sortehavet.

Men sympatien og medlidenheden er stor hos vennerne i nord. Det kunne ses med al tydelighed før kampen, der havde danske Jens Stryger Larsen på banen.

- Vi vil blive sammen, vi vil hele vores sår, stod der på et langt banner flankeret af en kollage, der kan ses over artiklen, og som siger mere end ord.

I tillæg valgte fansene utraditionelt at flage med det tyrkiske flag, mens der endnu mere utraditionelt kunne ses flag fra de rivaliserende storklubber Fenerbahce, Galatasaray og Besiktas samt mange andre klubber i Tyrkiet på tribunerne.

Trabzonspor-spillerne kom på banen i T-shirts med navnene på de byer, der er ramt af jordskælvet, mens der var et minuts stilhed til ære for ofrene, inden kampen gik i gang.

Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Eller sagt med andre ord: Opladningen, opvarmningen og timerne før kampen var én stor klump i halsen på et tidspunkt, hvor landet er i knæ, og hvor det blev synliggjort, at ofrene og de pårørende i de berørte regioner ikke står alene.

Efter fire minutter og 17 sekunder kom endnu et hjerteskærende øjeblik, da fansene rullede et banner ud, hvorpå der stod: 'Tyrkiet, frys ikke, Trabzon er med dig'.

Også Mohamed Zeki Amdouni, der optrådte for gæsterne og er schweizer, men har tyrkisk far, gik på banen til opvarmningen med en T-shirt, hvor der stod 'Get well soon, Turkey', mens UEFA, det europæiske fodboldforbund, heller ikke ville misse muligheden for at vise sig fra sin gode side, hvorfor et stort banner, hvorpå der stod 'Vi er med jer', blev rullet ud inden kampstart.

Jens Stryger Larsen endte i øvrigt ganske utraditionelt som matchvinder for hjemmeholdet med kampens enlige scoring efter 65 minutter.

I skrivende stund er antallet af ofre mere end 35.000.