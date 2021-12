Hund skider midt på banen

Når man skal, så skal man.

Sådan var det også for en lille hund, der på en eller anden måde havde forvildet sig ind på græstæppet på Partizan Stadion torsdag aften, da Partizan Beograd og Arnothosis Famagusta skulle mødes.

Begge de to holds mandskaber var trådt ud på banen, og opvarmningen hos de to hold var i fuld gang forud for Conference League-kampen.

Hunden var dog bedøvende ligeglad med opvarmningen, og valgte at sætte sig lige ude foran det ene målfelt for at ligge en makaber fælde, spillerne kunne risikere at glide i.

Tv-kameraerne fangede synderen midt i akten, og hunden stirrede på et tidspunkt direkte ind i kameraet med uskyldige øjne.

Billeder og video af hunden kan ses her.

Da den lille synder var færdig traskede den velfornøjet videre, som om intet var sket og efterlod rengøringen til en anden.

Selve kampen mellem Partizan og Arnothosis endte med et 1-1-resultat, hvilket betød, at Partizan endte som toer i deres gruppe efter Gent. Det betyder, at det serbiske storhold kan se frem til at møde en af treerne fra Europa League-gruppespillet.

De kan blandt andet trække hold som Leicester, PSV, Marseille og danske FC Midtjylland.

Lodtrækningen finder sted på mandag.