Hvor pokker blev han af?

FC Midtjylland vandt første opgør mod PAOK. Her er Ekstra Bladets karakterer og fire nedslag fra kampen.

Oplevelsen

Evander holdt kun en time, men brasilianeren beviste på den periode, at han fuldt og helt er hjernen på dette FC Midtjylland-mandskab. Bo Henriksen har skruet sit hold sammen til at spille til Evanders styrker og brasseren viste sig igen tilliden værdig.

Oplægget til Joel Anderssons afgørende scoring var juvelen i samlingen, men kampen igennem var Evander idémanden, når FC Mdtijylland for alvor trådte op i niveau.

Højttaler-Love

Hvor pokker blev Vágner Love af? FC Midtjylland valgte i slutfasen at smide Viktor Lind ind de sidste 20 minutter, hvor efter Marrony blev sendt i aktion som sidste spiller. Hvad er hensigten med aftalen med den 37-årig brasser, når hans erfaring ikke skal bruges til at lukke en tæt europæisk kamp, vil skeptikere nok hæfte sig ved.

Hvad der ikke var åbenlyst ude fra var, at Vágner Love gennem samtlige 90 minutter sad på bænken og galede op og piskede sine landsmand på plads i den hektiske slutfase. Og som assistenttræner Kristian Bak bemærkede efter kampen, så passer det ikke til ham, at piske rundt i genpres.

Braget

Stolpen står stadig og vibrerer på MCH Arena. Indskiftede Charles Rigon smadrede et projektil af en afslutning mod stolpen dybt i overtiden. Den scoring kunne have gjort den helt store forskel, fordi grækerne ligner et hold, der ikke er gearet til at dominere kampe og kan straffes på omstillinger.

En to-måls føring havde skabt et nærmest uovervindeligt forspring. Og så havde det fandme været fedt at have oplevet en smadrekasse som den afslutning stryge i nettet.

Charles affyrede en sand kanon, der dog blev afvist af overliggeren. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Forundringen

7000 tilskuere på plads til en knockoutkamp i Europa - 500 af dem i PAOKs afsnit... hvad pokker sker der Herning? Det er sådan en råkold februaraften at den europæiske magi bliver skabet.

Det er når kulden bider og opbakningen udvikler sig til noget nær trance-tilstand, at minderne bliver skabt. Men der har mageligheden stadig lidt for godt fat. Spændende om folk kan slæbe røven på stadion om en måned, når FCK kommer forbi. Det er stadig koldt til den tid.

