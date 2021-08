- Jeg vil hellere møde Alkmaar end Tottenham

FK Jablonec fra Tjekkiet, rumænske CFR Cluj og AZ Alkmaar fra Holland er de kommende modstandere for Randers FC i Conference League.

Især de to østeuropæiske modstandere er hold, som danske sportsfans sjældent skænker en tanke, så Randers FC's træner, Thomas Thomasberg, kan med fordel ringe FC København op for tips og tricks til kampene mod Cluj og Jablonec.

Københavnerne tidligere har mødt de to østeuropæiske hold, men da Ekstra Bladet kontakter ham, fortæller han, at han allerede er bevidst om de tidligere kampe.

- FCK har både vundet og tabt mod dem, og det fortæller også, at det er gode hold.

Generelt er det en ydmyg Thomasberg, der ser frem mod efterårets internationale kampe.

- Jeg synes, det ser godt ud rent sportsligt, men det er ikke hold, der klinger i manges ører. De to østeuropæiske hold er nogle, som ofte blander sig i europæisk fodbold.

- Vi håber på, at vi kan blande os i kampen om videre kvalifikation, og jeg tror, vi kan skrabe point sammen. Men jeg vurderer, at vi skal levere, hvis vi skal blande os mod dem, fortæller Thomasberg til Ekstra Bladet.

Point over oplevelser

I Conference League-puljen var der mulighed for at trække yderst udfordrende modstandere. Således risikerede Randers at møde storklubber som Tottenham og Roma.

Og da Thomasberg blev spurgt, om han helst ville møde Tottenham eller AZ Alkmaar, var svaret klart.

- Jeg vil hellere møde Alkmaar. Det som er vigtigst, er det sportslige.

Inden Randers skal stå over for Alkmaar, Cluj og Jablonec, skal kronjyderne møde Silkeborg. Randers, som ligger nummer to i Superligaen, besøger Jysk park søndag eftermiddag klokken 14.

Fine lodtrækninger til FCK og Randers