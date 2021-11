Jess Thorup hylder reserven

Torsdag aften måtte FC København kæmpe hårdt for at vende 0-1 til 2-1, da det danske hold mødte græske Paok på udebane i Conference League.

Den præstation er klubbens cheftræner, Jess Thorup, tilfreds med.

- Vi var forberedte på, at det ville blive en hård og vanskelig kamp, og det blev ikke nemmere af, at vi så tidligt kom bagud 0-1, siger han til klubbens hjemmeside.

- Men vi viste en supergod reaktion og blev ikke bange eller nervøse, men viste stort mod og kæmpede os tilbage med tro på tingene, lyder det.

Han var særligt glad for målet til 1-1, som kom efter hurtige kombinationer med Jonas Wind som omdrejningspunktet.

Angrebet afsluttede Peter Ankersen ved at sparke bolden mellem benene på grækernes målmand.

Karl-Johan Johnsson viste klassen, der sikrede FCK sejren torsdag aften. Foto: Jens Dresling

Thorup erkender dog også, at holdet efter det efterfølgende føringsmål var nødt til at stå længere tilbage på banen for at forsvare.

- Måske også for meget til sidst, hvor vi så valgte at sætte en ekstra stopper ind for at få vores backs længere ud og dæmme op for deres kanter, der voldte os nogle problemer, siger han.

- Så har Kalle (målmand Karl-Johan Johnsson, red.) også nogle helt afgørende redninger, som også bare understreger, hvor vigtigt det er at have dygtige folk på bænken, der kan komme ind og gøre en forskel i kampe som denne.

Johnsson var blevet foretrukket i mål, efter at Kamil Grabara i det omvendte opgør blev udvist og derfor var i karantæne.

Der blev gået til den i opgøret, hvorfor Jens Stage efter kampen mente, at det var et opgør, hvor drenge blev til mænd.

- Jeg fik også selv noget hår på brystet, siger han i et interview med TV 2 Sport X.

- Det var helt klart en voldsom atmosfære at være en del af, men heldigvis havde vi også nogle drenge med selv.

Sejren betyder, at FC København har lagt sig i spidsen af gruppen med ni point efter fire kampe. Der mangler fortsat at blive spillet to kampe af gruppespillet.