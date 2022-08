Kæmpe drama: Brøndby er færdige

Brøndby er færdige i Europa, før det for alvor blev sjovt.

Men det skete først efter forlænget spilletid og en dramatisk straffesparkskonkurrence på St. Jakob-Park.

Basel blev således endestationen i Conference League for Niels Frederiksens tropper.

Schweizerne vandt samlet 5-3.

Tre brændte straffespark blev udslagsgivende for Brøndby.

Mathias Kvistgaarden scorede til 1-1, men blev skiftet ud efter pausen. Foto: Peter Klaunzer/Ritzau Scanpix.

Josip Radosevic ramte overliggeren, mens Yousef Salech skød langt over. Og så var det ligesom tæt på afgjort, at Brøndby ikke kunne slå tilbage, eftersom Basel scorede på sine to første spark.

Siden brændte Basel på sit tredje spark. Mathias Greve scorede efterfølgende, men det blev en stakket frist, fordi Basel scorede igen og siden brændte Peter Bjur.

Brøndby kæmpede og sloges for livet i den forlængede spilletid, hvor Mads Hermansen i flere tilfælde reddede Brøndby. Men det gjorde underkanten af overliggeren også i en enkelt situation.

Brøndby på udebane i Europa har ikke været en god cocktail i flere år. Det var således den tiende europæiske udekamp i træk, hvor Brøndby ikke formåede at vinde. Vi skal faktisk tilbage til august 2018 for at finde den seneste europæiske udesejr til Brøndby.

Mads Hermansen leverede en stor kamp. I flere tilfælde reddede han Brøndby. Foto: Peter Klaunzer/Ritzau scanpix.

Mens Mads Hermansen i sandhed leverede varen mellem stængerne med flere fantastiske redninger, svigtede flere af dem, man kunne forvente ville tage et stort ansvar.

Anfører Josip Radosevic lavede mange fejl og skilte sig ikke særlig fornuftigt af med bolden. Læg dertil, at Anis Ben Slimane slet ikke ramte en aften på sit højeste spillemæssige niveau.

Til trods for Mathias Kvistgaarden scorede et fremragende angribermål, så understregede opgøret med al tydelighed Brøndbys mangel på en spidsangriber, der kan holde på bolden og tage slagsmålene i feltet.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen får travlt de næste uger. For Brøndbys hold skriger på offensiv forstærkning. Også i form af en playmaker.

Simon Hedlund blev skiftet ud kort ind i anden halvleg. Han havde svært ved at få sit spil til at fungere på en dag, hvor flere Brøndby-spillere var under niveau. Foto: Peter Klaunzer/Ritzau Scanpix.

Brøndby bliver nu belønnet med beskedne 4,1 mio. kr. fra UEFA, fordi de røg ud af tredje kval-runde til Conference League.

Havde de indløst billet til gruppespillet i Conference League, havde der ligget en gevinst og ventet i niveauet 20 mio. kr.

Henrik Heggheim havde ikke en heldig aften på St. Jakob-Park. Han startede på bænken, men blev skiftet ind, da Blas Riveros måtte udgå med en skade i baglåret.

Men nordmanden på banen skiftede Brøndby fra fire til tre i bagkæden.

Henrik Heggheim kommer ikke til at huske tilbage på sommeraftenen i Basel med særlig stor glæde. For han var involveret i begge Basel scoringer før pausen.

Anis Ben Slimane spillede ikke sin bedste kamp i Brøndby-trøjen, da Basel blev endestationen i Europa. Foto: Peter Klaunzer/Ritzau Scanpix.

Det var et tyndt straffespark, han begik, men han skubbede til sin modstander. Forud havde Anis Ben Slimane mistet bolden, og siden tabte han nærkampen.

Han så heller ikke for godt ud kort før pausen, da han stod på flade fødder og slet ikke kom op i en hovedstødsduel. Den afslutning havde Mads Hermansen ingen chance for at redde.

Mathias Kvistgaarden var et lyspunkt hos Brøndby. Den 20-årige bomber var Brøndbys farligste. Han scorede et flot mål i feltet, da han udlignede til 1-1.

Nu kan Brøndby koncentrere sig om at samle point i Superligaen. Søndag venter lidt af en bundkamp, når OB gæster Brøndby Stadion.

Brøndby står med tre nederlag i træk i Superligaen og et nyt nederlag vil for alvor sætte fart på krisesnakken på Vestegnen.