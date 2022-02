Kæmpe hovedbrud før Europa-brag

FC Midtjylland står med noget af et hovedbrud før foråret indledes torsdag aften med gyseren mod græske PAOK.

Den vigtige venstreforsvarer Paulinho er nemlig et kæmpe spørgsmålstegn før slutspurten sættes ind.

Brasseren måtte melde forfald efter bare ti minutter i testkampen mod Hamburger SV for tre uger siden, og den videre opstart har ikke forbedret markant på udholdenheden.

Paulinho døjer med efterveerne efter noget sygdom - ikke covid-19, og han har ikke luft til at spille fra start mod PAOK. Det betyder, at Nikolas Dyhr får muligheden for at følge op på de spændende takter fra efteråret.

Spørgsmålet er nu, hvor længe FC Midtjylland skal vente på, at Paulinho får krænget sygdommens skygge af sig.

En streg i regning for FC Midtjylland. Foto: Claus Bonnerup

Ulvene ser ud til at gå ind til Conference League-opgøret mod PAOK med så meget tryghed som muligt.

Selv om Max Meyer har set lovende ud i opstarten, så peger alt mod at hverken Meyer eller Vágner Love er i starteren i aften.

Pione Sisto har i de europæiske kampe været foretrukket i en central rolle, hvor han bruger sin fart til at sætte presset.

Sisto skal lægge presset helt i front. Foto: Ernst van Norde

Cheftræner Bo Henriksen har været meget loyal over for den plan siden gruppespillet, og Pione Sisto får atter chancen helt i front centralt, mens Junior Brumado placeres på ventrekanten.

FC Midtjylland vil torsdag aften tromme løs på PAOK’erne for Danmarks skyld.

Det lover ulvenes cheftræner Bo Henriksen før MCH Arena lægger græs til årets første betydende kamp på dansk grund.

- For det første er det en kæmpefaktor for dansk fodbold (at slå PAOK, red.). Det ansvar tager vi alvorligt, og det tager vi med.

Bo Henriksen ser opgøret som vigtigt for alle danske klubber. Foto: Lars Poulsen

- Det er derfor, at vi går ind til den her kamp med stor ydmyghed. For det handler ikke kun os, og den måde som vi ser os selv som en top 50-klub i Europa og derfor har brug for koefficientpoint, men det er sindssygt vigtigt for os alle sammen, at dansk fodbold bliver bedre og dygtigere, siger Bo Henriksen.

Opgøret mod lige præcis PAOK er et nøgleopgør set med danske øjne.

Fem nationer ligger side om side på den europæiske rangliste i kampen om den vigtige position som nummer 15. Den placering udløser to kval-pladser til Champions League samt en potentiel adgangsbillet til Europa League for pokalvinderen.

Danmark kæmper mod Grækenland i det kapløb, så det vil være afgørende for de danske drømme, at ulvene eliminerer PAOK.

- Denne kamp er sindssygt vigtig og derfor går vi ud og giver alt. Den får en over nakken. Vi skal vise både os selv og resten af fodbold-Danmark, at vi spiller for Danmark. Vi skal repræsentere Danmark på bedst mulig vis.

- At vi så samtidig tænker på os selv ved at gøre det godt siger sammenlagt alt om, hvor vigtig den her kamp er, siger Bo Henriksen.