Kæmpe kaos: Skal den spilles torsdag?

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Kommer Tottenham og Rennes til at møde hinanden torsdag aften i Conference League? Nej, hvis man spørger det engelske hold. Ja, hvis det står til det franske.

Onsdag aften skrev Tottenham på sin hjemmeside, at kampen mod Rennes var blevet udsat på grund af et udbrud af coronasmitte på London-holdet. Men det undrer Rennes.

Senere onsdag aften skrev Ligue 1-klubben på sin hjemmeside, at beslutningen om udsættelse alene var blevet taget af Tottenham og ikke bekræftet af Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA), som varetager Conference League.

Otte af Tottenhams spillere er blevet konstateret smittet med coronavirus. (Arkivfoto) Foto: Paul Terry/Ritzau Scanpix

UEFA selv har ikke meldt noget ud om udsættelsen. På turneringens hjemmeside fremgår kampen stadig på torsdagens liste af opgør.

Tottenham-træner Antonio Conte sagde onsdag, at otte af klubbens spillere samt fem stabsmedlemmer er smittet med coronavirus. Kun hvis en klub ikke kan stille med 13 markspillere og en målmand, kan en kamp ifølge reglerne udsættes.

Rennes er allerede taget til London og skriver på sin hjemmeside, at klubben holder fast i, at kampen skal spilles torsdag. Den er sat til at starte klokken 21 dansk tid.

--------- SPLIT ELEMENT ---------