Kæmpe underdogs: - Vi nyder det

FC Københavns modstandere i torsdagens gruppekamp, Lincoln Red Imps, er godt klar over, at det bliver svært mod hovedstadsklubben, men de nyder oplevelsen i Europa

34.000.

Så mange bor der i Gibraltar. Alligevel har øen uden for Malaga et fodboldhold med i et europæisk gruppespil i år.

Lincoln Red Imps ringer sikkert ikke en klokke hos særlige mange danske fodboldfans. Klubben, der er det første hold fra Gibraltar i et europæisk gruppespil, står over for FC København torsdag aften i Conference League.

Debuten i gruppespillet har derfor også været et rent eventyr for anfører Roy Chipolina og resten af det gibraltarske mesterhold, og det fortsætter, når Red Imps træder ind på græsset i Parken.

- Der er ikke noget pres. Det har været en fantastisk rejse indtil videre. Ingen i fodboldverdenen, heller ikke i Gibraltar, troede på, at en klub fra Gibraltar ville nå gruppespillet.

- Vi nyder det. Det er ikke hver dag, at vi får lov til at spille på stadioner, som vi gør i morgen, så det er spændende tider, fortæller Roy Chipolina på pressemødet inden torsdagens kamp.

Artiklen fortsætter under opslaget...

En svær opgave

Træneren for Lincoln Red Imps, 60-årige Mick McElwee, lægger heller ikke skjul på, at FC København er favorit i torsdagens opgør.

- Det er klart, at vi ser os som massive underdogs. Sådan er det til hver eneste kamp i gruppen. FC København er en stor klub med en god træner.

- Vi har en chance, hvis vi spiller efter vores styrker og ikke FC Københavns styrker, men vi ved godt, at det bliver en svær opgave, siger McElwee og fremhæver, at hans hold har en god defensiv.

Et par af Lincoln Red Imps' spillere, blandt andre Roy Chipolina, har faktisk tidligere spillet i Parken tilbage i 2019.

Roy Chipolina i kamp med Christian Eriksen tilbage i 2019. Foto: Lars Poulsen

Dengang var det med Gibraltars landshold, hvor de fik en 6-0-lussing af Danmark i kvalifikationen til seneste sommers EM-slutrunde.

Den 38-årige anfører har derfor også et godt råd til de spillere, der i morgen får lov til at spille på Danmarks nationalarena for første gang.

- Gå ud og nyd det.

Kampen mellem FCK og Lincoln Red Imps bliver historisk. Læs her hvorfor.