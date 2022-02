Kæmpede med sygdom under Europa-brag

Bo Henriksen kæmpede sig gennem 90 minutter plus fem minutters overtid mod PAOK - og så var der ikke mere tilbage i tanken.

- Bo er syg, og han kommer ikke til pressemødet, konstaterede ulvenes pressechef, Mads Hviid Jakobsen efter slutfløjtet.

FC Midtjyllands karismatiske cheftræner havde akkurat haft energi til at give sine spillere de sidste dessiner i omklædningsrummet.

- Det gode ved Bo er, at han er den ærligste mand på jorden. Han var allerede inden kampen henne og sige til Henrik (Jensen, red.) og mig, at han havde brug for, at vi var mere på i aften, sagde assistenttræner Kristan Bach Bak på pressemødet efter kampen.

- Det er hans force med den energi han kan give til os, spillerne og til stadion. Der er vi nødt til at udnytte, at vi er et bredt trænerteam.

- Det har jeg kæmperespekt for, for han var skidt. Han var rigtig skidt, sagde Kristian Bach Bak.

Bo Henriksen har haft covid-19, men eftersom han både var i omklædningsrummet før og efter kampen, så er der naturligvis en risiko for, at den sygdom, som cheftræneren har, spreder sig.

- Det var ikke inde i overvejelserne (at holde ham ude, red.), men havde han ikke været, der så havde vi forberedt os på, hvordan vi skulle køre det, sagde Kristian Bach Bak, der styrede klubbens sidste kamp på træningslejren sammen med assistenttræner Henrik Jensen.

- Der er vel 40-45 mennesker inde i omklædningrummet efter en vunden kamp, og der kan altid være et eller andet.

- Jeg ved ikke, om han havde feber, men han var skidt. Havde han direkte kastet op og smittet, så havde han jo ikke været der, slog Kristian Bak fast.