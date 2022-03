Katastrofen lurer: Det kræver mirakler

FC København leverede et fornemt resultat i en vanvittig fodboldkamp, da københavnerne hev 4-4 med hjem fra Eindhoven torsdag aften.

Isoleret set et stærkt resultat og gode point til den vigtige koefficientrangliste.

FC København har efter 4-4 i Eindhoven stadig muligheder for at gå videre i Conference League. Foto: Kim Price/Ritzau Scanpix

Her kæmper Danmark stadig indædt for at nå den ultravigtige 15. plads, og selv om FCK altså satte point i banken torsdag, så var det ikke en god aften for dansk fodbold.

De værste konkurrenter leverede nemlig også store resultater, og lagde kimen til videre avancement i Europa.

Både Grækenland og Tjekkiet skal hentes af Danmark, hvis drømmen om 15. pladsen skal gå i opfyldelse.

Det ser mere end svært ud med torsdagens resultater in mente.

FC Midtjyllands banemænd, PAOK, slog hjemme Gent med 1-0 og har et godt resultat med til Belgien.

Alexander Bah og Slavia Prag fortsætter med at gøre det svært for Danmark. Foto: David W Cerny/Ritzau Scanpix

Endnu 'bedre' gik det for Slavia Prag, der med Alexander Bah og Mads Emil Madsen satte LASK til vægs med 4-1 og dermed står med det ene ben i kvartfinalen.

For at gøre ondt værre, så vandt vores norske forfølgere fra Bodø/Glimt 2-1 over AZ Alkmaar og hentede yderligere ind på Danmark, mens Galatasaray på imponerende vis sikrede sig 0-0 i Barcelona og altså ikke kan afskrives i Europa League.

Her får tyrkerne et bonuspoint (0.200), hvis de fuldbyrder overraskelsen og slår Barcelona ud af turneringen.

Med andre ord, så kræver det efterhånden mirakler fra FCK, hvis Danmark skal få fingre i 15. pladsen.

Som minimum skal PSV Eindhoven ekspederes ud af Conference League på torsdag, hvor der kommer god opbakning i Parken til Europa-braget.