Kyniske Brøndby uddelte polske tæsk

Brøndby-træner Niels Frederiksen må snart være kommet frem til de 11 spillere, der skal være på hans holdkort fra start.

Indtil nu har der bestemt ikke været kontinuitet på den front. Det ændrer torsdagens 4-0-opvisning og samlede 5-1-avancement nok på.

I Conference League-returkampen mod polske Pogon Szczecin lod den tidligere bankmand nemlig samme startopstilling, der sejrede over AGF i sæsonåbneren, løbe på banen. Og det var ikke helt dumt. Selv den 16-årige Oscar Schwartau fik lov til at starte i det larmende røginferno og få lidt hår på det unge bryst, indtil han blev hevet ud i pausen.

I meget af sin Brøndby-tid har Simon Hedlund været kendt for at være uskarp foran kassen, men med en scoring fra straffesparkspletten - på et lidt tyndt grundlag - og siden i åbent spil bragte han de blågule på 2-0, inden de første 45 minutter løb ud.

Det førte til en fortjent føring ved pausefløjt mod et særdeles svagtspillende og vaklende Pogon Szczecin-hold, hvor kun hjemmeholdets Sigurd Rosted og Josip Radosevic vel var på et lignende niveau. Begge febrilske på kuglen. Ja, Brøndby ligner ikke altid et hold, der kan lide at have læderet på fødderne.

Men kyniske? Effektive? Skarpe? Det var de. Også da Masterclass-darlingen Mathias Kvistgaarden udbyggede til 3-0 kort inde i anden halvleg, selvom det fra nogle vinkler kunne ligne, at han stod i offside.

Simon Hedlund appellerer for straffespark, og det fik han. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Sidste uges opgør på Stadion Miejski i Polen endte 1-1. Det var dog rivaliseringen mellem mandskabernes hårdkogte fangrupperinger, der var det varmeste samtaleemne.

Formentlig med en henvisning til den tidligere Brøndby-hooligan Kevin Werner, der nu er idømt forvaring, medbragte polakkerne blandt andet et banner med teksten 'Brøndby childfucker', og så bekræftede Brøndby selv, at nogle af de medrejsende fans havde kastet med øl.

De omtrent 1100 polakker på Brøndby Stadion ville måske have revanche, men både op til og under det meste af kampen brugte de kun stemmebåndene som våben, selvom Københavns Vestegns Politi var massivt til stede. Vagterne på stadion fik da også lidt at lave til sidst.

Mens man i forvejen kunne lade sig forbløffe af, at Hedlund fandt nettet to gange i samme kamp, kom ingen ringere end Marko Divkovic på tavlen med en scoring til 4-0. Kroaten har ellers ikke lavet et mål siden marts, men fire mål af Brøndby på seks forsøg på mål var en realitet, og man skal mange måneder tilbage for at finde et så effektivt Brøndby-mandskab.

Kampen var dårligt gået i gang, før den måtte stoppes på grund af røg. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Der var også gang i romerlysene. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Brøndby er videre.

I tredje runde venter mægtige FC Basel fra Schweiz, der skal kvaje sig gevaldigt, hvis de ikke samlet slår Crusaders.

Derfra venter endnu et dobbeltopgør, før Brøndby kan se sig selv i et eventuelt gruppespil i Conference League.

