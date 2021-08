Landsholdsangriber udgår med skade i europæisk nedtur

Tirsdag blev Andreas Cornelius udtaget til Danmarks kommende VM-kvalifikationskampe - torsdag kom han til skade og måtte udgå, da Trabzonspor fik hug af Roma.

Allerede efter 20 minutter forlod den store angriber banen.

Kort forinden ramlede han sammen med en modspiller og slog skulderen voldsomt i det efterfølgende møde med græstæppet.

Andreas Cornelius forsøgte at fortsætte, men smed sig hurtigt i græsset. Han tog sig til skulderen, og da Trabzonspors medicinske stab nåede ind til ham, gjorde de hurtigt tegn til udskiftning.

Angriberen kunne selv tage sin trøje af, da han kom op at stå, men fortsætte med at spille fodbold kunne kan ikke.

Ifølge det tyrkiske medie Haberlobi går de første meldinger på, at Andreas Cornelius ikke har brækket noget, men at han skal gennem en skanning.

Skaden sår tvivl om, hvorvidt Andreas Cornelius kan være med, når Danmark møder Skotland, Færøerne og Israel i de tre VM-kvalifikationskampe i september.

Efter sin udskiftning kunne Andreas Cornelius ikke længere hjælpe holdkammeraterne, som havde det svært og tabte 0-3 til Roma.

Trabzonspor fik dermed et samlet nederlag på 1-5 og missede altså billetten til Conference League. Den gik i stedet til Roma, som for tiden trænes af José Mourinho.

Andreas Cornelius var ikke den eneste dansker, der torsdag måtte lade livet i europæisk sammenhæng.

Svenske Elfsborg, der har Frederik Holst, Jeppe Okkels og André Rømer i truppen, vandt godt nok med 3-1 over Feyenoord. Men efter et 0-5-nederlag i første kamp, var der ikke så meget at rafle om.

Heller ikke Carlo Holse og Rosenborg nåede Conference League. Klubben tabte 1-3 hjemme til Rennes og er ude med et samlet nederlag på 1-5.

Anderledes godt gik det for Vitesse, der har den tidligere Juventus- og FC Nordsjælland-angriber Nikolai Baden i truppen. Hollænderne slog den belgiske storklub Anderlecht ud med en samlet sejr på 5-4. Nikolai Baden scorede i det første opgør.