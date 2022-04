Meldt til politiet: - Han tog kvælertag på mig

Bodø/Glimt planlægger at melde Romas målmandstræner til politiet, og UEFA har åbnet en disciplinærsag

Efter Conference League-kampen torsdag mellem norske Bodø/Glimt og Roma har den italienske klubs målmandstræner, Nuno Santos, angiveligt taget kvælertag på den norske klubs træner, Kjetil Knutsen.

Det oplyser Bodø/Glimt i en pressemeddelse.

Klubben skriver, at der er en video af hændelsen, som UEFA er i besiddelse af, men klubben opfordrer Det Europæiske Fodboldforbund til, at den bliver offentliggjort.

Kjetil Knutsen beskriver i pressemeddelelsen også voldsepisoden med Nuno Santos.

- Det hele kulminerede i et fysisk angreb på mig i spillertunnellen. Normalt er jeg den type, der ville trække sig fra sådan en situation. Han tog kvælertag på mig og skubbede mig ind i væggen, så det er kun naturligt, at jeg forsvarede mig, siger træneren for Bodø/Glimt.

Klubben skriver videre, at de vil politianmelde målmandstræneren for angrebet.

Det har nu også medført, at UEFA har åbnet en disciplinærsag for at komme til bunds i, hvad der helt konkret er sket.

Det blev et skuffende nederlag for José Mourinhos tropper. Foto: NTB/Ritzau Scanpix

Hvem startede?

I løbet af fredagen har Roma nemlig også været ude og anklage Kjetil Knutsen for, at det var ham, der angreb Nuno Santos og ikke omvendt.

Romas anfører, Lorenzo Pellegrini, sagde til Sky Sports Italia efter kampen, at den norske træner lige havde angrebet Santos i spillertunellen.

- Noget virkelig ubehageligt er lige sket. Deres træner har lige angrebet vores målmandstræner. Først sagde han et par ting til ham, og så angreb han ham fysisk, siger anføreren og fortsætter:

- Det er virkelig trist, for sådan en opførsel er en fornærmelse mod Roma, spillerne og staben. Det er skammeligt.

Bodø/Glimt giver i pressemeddelelsen dog udtryk for, at deres version af hændelsen læner sig mest op ad sandheden på grund af den omtalte video.

Bodø/Glimt slog den italienske hovedstadsklub 2-1 i kvartfinalen af Conference League.

Torsdag mødes de to klubber så i Rom, hvor det skal afgøres, om den norske klub kan fuldbyrde sensationen og sende de italienske kæmper ud af turneringen.

