Midtjysk nedtur koster Danmark dyrt

FC Midtjylland ville med en sejr over Ludogorets have sendt Danmark op på en 15. plads på UEFA's koefficientliste. Nu må dansk fodbold nøjes med 18. pladsen, men kan trods alt glæde sig over at have tre hold med i forårets kampe

Dansk fodbold skal rette øjnene mod Istanbul og krydse fingre for, at det ikke går hverken Galatasaray eller Fenerbahce godt til foråret.

For Tyrkiet bliver formentlig Danmarks allerhårdeste konkurrent i kampen om at snuppe den meget vigtige 15. plads på UEFA's koefficientrangliste.

Det er den, der afgør, hvor mange hold man sender ud i Europa og til hvilke turneringer.

Der er en kæmpe forskel på at være nummer 15 og 16 i Europa. Derfor er det også helt afgørende, at de danske hold gør det bedre end de tyrkiske i forårets europæiske kampe.

Indtager man 15. pladsen, har man fem hold med i Europa - heraf to i Champions League-kvalifikationen og pokalvinderen i Europa League-kvalifikationen.

16. pladsen sender kun fire hold ud i Europa, og kun mesteren får chancen for at komme i Champions League - resten må nøjes med Conference League…

En håndfuld lande kæmper om den attraktive 15. plads: Tyrkiet, Grækenland, Kroatien, Danmark og Tjekkiet.

Det er uhyre tæt. Danmark er kun 0,325 point efter tyrkerne og skal bare bruge en enkelt sejr mere end dem for at rykke forbi.

Før torsdagens europæiske kampe lå Danmark nummer 18, og det var også vores placering, efter kampene i Europa og Conference League var spillet.

Vi overhalede Cypern, men blev overhalet af Kroatien.

Et enkelt midtjysk mål i Razgrad havde betydet, at Danmark have ligget nummer 15.

Men FC Midtjylland måtte nøjes med 0-0 mod Ludogorets, og det kostede virkelig dansk fodbold.

Det var noget, der også skabte ærgrelse i Parken, hvor man ellers normalt ikke ønsker noget godt for midtjyderne.

- Det ærgrer mig da. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg sidder 100 procent og hepper på de danske hold. Vi skal håbe på, at så mange af de danske hold gør det godt og kommer langt i Europa.

- Vi har én forbandet pligt for dansk fodbolds fremtid om, at vi skal skaffe så mange point som overhovedet muligt. Derfor sidder jeg også - på trods af at jeg er FCK-træner - og hepper på de andre, sagde Jess Thorup efter københavnernes 2-0-sejr over Slovan Bratislava.

Havde FC Midtjylland vundet over Ludogorets, havde de vundet deres gruppe i Europa League og dermed også høstet bonuspoint.

Helt præcist havde en FC Midtjylland-sejr givet Danmark et koefficientpoint mere til regnskabet.

Eneste lille trøst er, at midtjyderne får to playoff-kampe i februar, hvor de kan gøre skaden god igen.

Et ungt FCK-mandskab slog Slovan Bratislava 2-0 og sikrede dansk fodbold vigtige point. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Danmarks trumf i kapløbet om 15. pladsen er, at vi har tre hold tilbage.

Tyrkiet, Grækenland og Tjekkiet har kun to, mens Dinamo Zagreb er ene om at kæmpe for Kroatien.

Både FC Midtjylland og Randers FC skal i aktion i Conference Leagues playoff-runde i slutningen af februar, mens FC København først får mulighed for at hente yderligere point i 1/8-finalen i marts.

De danske klubber har i denne sæson hentet flotte 7,2 point, og det er bedste danske sæson siden 2016/17.

FCK har stået for knap halvdelen, men også FC Midtjylland og Randers FC har bidraget pænt.

Hør andet afsnit af Ekstra Bladets nye podcast 'Agenterne' herunder eller i din podcastapp. I afsnittet fortæller vi om Daniel Aggers mange muligheder, da han var på toppen af sin karriere