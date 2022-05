Mourinho og co. smadrer Schmeichels finaledrøm

Der bliver ingen europæisk finale til Kasper Schmeichel og Leicester i denne omgang.

Den engelske klub snublede over sidste forhindring i Conference League ved at tabe 0-1 til José Mourinhos Roma i semifinalens returkamp. Den første kamp på Leicesters bane endte 1-1.

Dermed bliver Roma del af den første finale i den nye turnering. Det sker 25. maj, hvor romerne møder hollandske Feyenoord i Albaniens hovedstad, Tirana.

Roma var senest i en europæisk slutkamp i 1991, da klubben nåede Uefa Cup-finalen ved at slå Brøndby i semifinalen på et sent sejrsmål af Rudi Völler.

Romas matchvinder torsdag aften blev den engelske angriber Tammy Abraham, der sørgede for kampens eneste mål efter 11 minutters spil.

Tammy Abraham scorede kampens eneste mål, da Roma sendte Leicester ud af Conference League. Foto: Andrew Medichini/Ritzau Scanpix

Abraham mødte Lorenzo Pellegrinis udadskruede hjørnespark med et brag af et hovedstød, og Schmeichel nåede ikke at reagere, før bolden hamrede i nettet bag ham.

Målet tvang Leicester frem på banen. Brendan Rodgers' mænd havde brug for mindst én scoring for at holde liv i finaledrømmen.

Rodgers skiftede to mand i pausen i et forsøg på at vende slaget, men scoringen kom aldrig.

Roma-træner Mourinho har nu mulighed for at vinde sin femte europæiske turnering i karrieren.

Den erfarne portugiser har tidligere vundet Champions League og Uefa Cuppen med FC Porto, Champions League med Inter og Europa League som manager i Manchester United.

Skal han have endnu en pokal til samlingen, skal hans spillere slå Feyenoord i finalen.

Efter en 3-2-sejr over Marseille i den første kamp tog hollænderne til den sydfranske havneby og holdt målet rent i et opgør, der endte 0-0.