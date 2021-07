Nordirere sender sensationelt AGF ud af Conference League

Gorica, Ventspils og Dila Gori gange to. Jo, der er sorte kapitler nok i danske klubfodbolds europæiske historie.

Men INGEN kommer i nærheden af AGF’s sammensmeltning over to kampe mod nordirske Larne FC.

Blamagen begyndte med det nådige 2-1-nederlag i Nordirland og blev fuldendt torsdag aften i Aarhus, hvor AGF i undertal i en time ikke formåede at vende den samlede stilling. Pinligt, elendigt og katastrofalt.

Af statur ligner Larne-spillerne nogle af de folk, der luntede rundt på mit hedengangne serie fire-hold. Der var både en Simon Kummefryser og en Fusse… Men dermed var det endnu mere imponerende, at nordirerne igen var på omgangshøjde med AGF.

Men aarhusianerne fortsatte også med at gøre tingene rigtig svære for sig selv mod nordirske Larne, der for to sæsoner siden lå i den næstbedste fodboldrække på de kanter og sidste sæson sluttede som nummer fire…

Jon Thorsteinsson leverede en klassisk Thorsteinsson og fik to gule på fem minutter. Det første for fuldstændig overtændt at sparke en Larne-spiller i græsset og ryge i flæsket på en anden. Derefter forsøgte islændingen at filme sig til et straffespark.

Det bulgarske blæsehorn, Volen Chinkov, så korrekt lige i dette tilfælde, da Thorsteinssons aktion både var torskedum og elendigt udført.

I de døende sekunder af første halvleg jokkede Frederik Tingager i bolden foran eget felt og forærede den lille runde til Mark Randall, der kunne spille en helt fri Ronan Hale. Semiproffen missede ikke mod Jesper Hansen.

Efter AGF blev reduceret til ti mand, kreerede man ellers et par store chancer. Dawid Kurminowski missede en friløber, mens Gift Links rev et langskud snert forbi. Men AGF var bare ikke så skarpe som Larne…

De danske værter havde svært ved at etablere presset i undertal i anden akt, men med 20 minutter tilbage fik AGF en foræring, da bolden ramte Joshua Robinson på hånden i feltet.

Patrick Olsen omsatte straffesparket sikkert og bragte håbet tilbage i Aarhus.

Det blev dog ved håbet, for AGF kom ikke for alvor i nærheden af 2-1, der ville have tvunget mægtige Larne ud i forlænget spilletid...