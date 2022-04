Norge overhaler Danmark

Bodø/Glimt har haft gang i en imponerende sæson i Conference League, hvor de senest besejrede AS Roma og Jose Mourinho i en højdramatisk affære i det første af to kvartfinaleopgør.

Netop den sejr har fået afgørende betydning for Norges placering på UEFA’s koefficientliste, der tager udgangspunkt i et lands europæiske resultater over de seneste fem år.

Sejren sikrer nemlig nordmændene nogle vigtige koefficientpoint, og de overhaler hele tre lande på koefficientlisten - Tyrkiet, Kroatien og Danmark - og kravler op på 17. pladsen i tabellen. Det gør Norge til det bedst rangerede nordiske land på listen - for første gang siden 2008.

Og det er blevet bemærket i Norge.

'Nu er Norge storebror i Norden,' lyder overskriften eksempelvis hos norsk TV2.

Hverken Danmark, Tyrkiet eller Kroatien har fortsat hold med i de europæiske turneringer - Champions League, Europa League og Conference League - så ingen af de tre lande kan overhale nordmændene igen i denne sæson.

Bodø/Glimt er dog som bekendt stadig med i Conference League og kan derfor hente endnu flere point, hvis de igen besejrer AS Roma torsdag.