Ondt blod: - Jeg kunne mærke aggressionen

Twente-træner Joseph Oosting synes, det var lige i overkanten, hvad hans spillere blev udsat for i kampen mod Hammarby

Der var smæk på tribunerne under torsdagens Conference League-kvalifikationskamp mellem Hammarby og Twente.

Udeholdets fans var ikke velkomne på stadion, efter de angreb Hammarbys fans i det omvendte opgør, og der var derfor fyldt med 25.000 svenske fans med ild i øjnene.

Det kunne også mærkes nede på banen, hvor Twente-spillerne ikke ligefrem blev tiljublet.

- Man kunne virkelig mærke stemningen. Men det var hårdt for os. Det var for meget. At spille fodbold skal være en fest, men jeg følte aggressionen. Især det, der skete ved hjørnerne, hvor der blev kastet ting. Jeg synes, det er ærgerligt, siger Twente-træner Joseph Oosting til Aftonbladet.

Den hollandske angriber Ricky van Wolfswinkel har dog ikke samme opfattelse som sin cheftræner.

- Det er helt ærligt de her udekampe, som man gerne vil spille, hvor fansene gør alt, hvad de kan for at støtte deres hold.

- Selvfølgelig hører du ting, som ikke er så behagelige, men det motiverer dig også. Stemningen var rigtig god, fortæller den tidligere Norwich-angriber.

Foto: Mickan Pamqvist/Ritzau Scanpix

Racisme-skandale

Kampen, som endte 1-1 efter forlænget spilletid, vil næppe blive husket for spillet indenfor kridtstregerne, men derimod fansenes opførsel både i den virkelige verden, men også på sociale medier.

Op til kampen blev Hammarbys Shaquille Pinas nemlig udsat for racisme på sin Instagram.

En bruger kaldte nemlig forsvarsspilleren for 'en sort abe, der burde tage tilbage til zoologisk have.'

Den skandaløse kommentar kommer dog heldigvis til at få konsekvenser.

FC Twente har nemlig rakt ud til Pinas og vil gøre et helhjertet forsøg på at finde brugeren og straffe vedkommende.

Det skriver Expressen.

1-1 resultatet betyder i øvrigt, at Twente går videre til næste runde med en samlet sejr på 2-1.