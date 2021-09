Ordkrig efter Europa-brag: - Hvorfor bliver han så provokeret?

Randers FC fik et point med sig fra åbningskampen i Conference League mod hollandske AZ Alkmaar.

Det skabte naturligvis stor glæde i den danske lejr efter kampen, særligt fordi der var bred enighed om, at AZ Alkmaar sagtens kunne have snuppet alle point med hjem til Holland.

- Kampens udvikling og modstanderens kvalitet i betragtning, så føles 2-2 nok som en lille sejr. AZ var gode og havde international klasse i tempoet på bolden og spillet på banen. Vi skal være glade for det ene point, og det er fedt at få slettet nullet allerede efter første kamp, lød det fra Thomas Thomasberg, der ikke kunne dy sig for at stikke lidt til AZ's danske målmand, Peter Vindahl.

- Han havde jo sagt i Holland, at Randers ikke var meget andet end et dødboldhold. Så var det jo meget godt, at AZ var så sårbare på dødbolde. Når de havde en målmand, der ikke turde gå ud og gribe boldene, så var det jo fint, at vi kunne stange to ind, lød det fra Thomasberg, der tilføjede, at Vindahls udtalelser havde motiveret Randers-spillerne yderligere.

Thomas Thomasberg tog hatten af for AZ, men var også fuld af lovprisende ord om sit eget mandskab, der formåede at komme tilbage to gange. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det interview, som Thomas Thomasberg omtaler, blev foretaget af AZ Alkmaar selv og kan findes på klubbens hjemmeside.

I interviewet siger Peter Vindahl blandt andet, at Randers FC ikke er et hold, der er kendt for at spille bolden rundt og sætte mange afleveringer sammen, og at Randers har sine styrker på dødbolde.

De pointer gentog Peter Vindahl torsdag aften på pressemødet i Kronjylland.

- Jeg forstår ikke, hvorfor han bliver så provokeret af den udtalelse. Jeg sagde bare, at Randers var dygtige på dødbolde. Det så vi også selv. Jeg synes stadig ikke, Randers er et possession-hold, så jeg står ved de udtalelser, jeg har givet i Holland, lød det fra Peter Vindahl, der fortsatte.

Peter Vindahl forstod ikke, hvorfor Thomasberg havde taget sådan på vej over et interview foretaget af målmandens egen klub. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Det var skuffende, at vi kun fik 2-2. Vi kom som favorit, og vi kom for at vinde, så det var ikke tilfredsstillende.

- Vi gjorde det ikke godt nok på dødbolde, og selv om jeg havde forberedt hele holdet på, at det var Randers' styrke, så fandt de alligevel noget frem. Respekt for det.

Randers' næste Europa-opgave er imod de rumænske mestre fra Cluj.