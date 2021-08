På vej væk? - Mit hoved er stadig i FCK

- Jeg er i god form og svær at holde nede lige nu, siger Mohamed Daramy, der ikke føler sig berørt af, at Club Brugge har budt på ham

Det kunne være hans afskedskamp. Hvis det var tilfældet, så sluttede 19-årige Mohamed Daramy med bravour.

Han var i sandhed sprudlende, da FCK vandt 4-2 og sikrede en samlet sejr på 5-3 over Lokomotiv Plovdiv.

Derved er FCK nu klar til play off-runden, hvor modstanderen over to kampe bliver tyrkiske Sivasspor.

Mohamed Daramy scorede et fint mål og leverede et solidt oplæg til Kevin Diks.

Mohamed Daramy og Kevin Diks efter et fint samarbejde mellem dem, hvor Daramy var oplæggeren til 2-0. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg føler mig rigtig godt tilpas i øjeblikket. Alt går i den rigtige retning lige nu, hvor jeg er svær at holde nede, siger Mohamed Daramy, der afviser, han har været påvirket af et bud i niveauet 80 mio. kr. fra Club Brugge.

- Mit hoved er stadig i FC København. Det beviste jeg på banen, siger Mohamed Daramy, der synes det var sjovt, at hovedparten af de 12.633 tilskuere råbte four more years, da han blev udskiftet efter pausen.

- Jeg tager det hele stille og roligt. Jeg er utrolig glad for at være i FCK, hvor jeg har en stor spillelyst.

Pep Biel scorede til 3-1 på en fin afslutning fra kanten af feltet. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg har ikke brugt så meget tid på at tænke over Club Brugge. Jeg ved, at det er en stor klub, der spiller Champions League, siger Mohamed Daramy, der erkender han gerne vil ud, når tidspunkt er det rigtige.

Jess Thorup var imponeret over den præstation, Mohamed Daramy leverede på banen oven på et par hektiske dage, hvor han har været meget i fokus.

- Daramy har momentum for tiden. Han skaber chancer og scorer. Det er en fornøjelse at se, siger FCK-træneren, der har svært ved at forholde sig til om det var stortalentets afskedskamp for FCK.

- Vi kan kun fokusere på, hvad der foregår på banen. Jeg ved ikke, hvad der sker i fremtiden. Det er vi ikke herre over, som han pointerer Jess Thorup.