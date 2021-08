Pas på, FCK! Han skilte Norge ad!

Efter den samlede sejr over Lokomotiv Plovdiv er FC København kun en runde fra at kvalificere sig til gruppespillet i Conference League.

I vejen for det forjættede gruppespil står tyrkiske Sivasspor, der spillede sig videre til Playoff-runden ved at slå georgiske Dinamo Batumi. Sivasspor, der i sidste sæson endte på femtepladsen i den tyrkiske Superliga, består primært af tyrkiske spillere.

Oppe i angrebet er det dog spillere fra afrikanske lande, der dominerer holdkortet, hvor særligt en spiller skiller sig ud - købt i juli i saudiarabiske Al Qadsiah.

28-årige Leke James fra Nigeria har tilbragt flere år af sin karriere i den bedste norske række, hvor han bombede mål ind i Eliteserien. James startede sin norske karriere i Aalesund, hvor han scorede 45 mål i 101 kampe, inden turen gik til kinesisk fodbold.

I 2018 vendte tilbage til Leke James tilbage til Norge, da Ole Gunnar Solskjær hentede den nigerianske angriber til Molde FK.

I løbet af de tre år i den norske topklub scorede nigerianeren hele 33 mål i 59 kampe i Eliteserien.

Leke James i duel med David Luiz, da han spillede Europa League for Arsenal. Foto: Svein Ove Ekornesvag/Ritzau Scanpix

Leke James har allerede åbnet målkontoen i Sivasspor, efter den nigerianske angriber scorede i tyrkernes første opgør mod georgierne.

Udover James kan kantspilleren Olarenwaju Kayode, der er lejet i Shakhtar Donetsk, nævnes som en offensiv trussel for københavnerne.

Minimal europæisk erfaring

Sivasspor hører til i byen Sivas og spiller til dagligt på topmoderne Sivas Stadium bygget i 2016, hvor der er plads til 27.532 tilskuere.

Den tyrkiske klub deltog i sit første europæiske gruppespil i sidste sæson, da de kvalificerede direkte til gruppespillet i Europa League via en fjerdeplads i den tyrkiske Superliga.

I gruppe med spanske Villarreal, israelske Maccabi Tel Aviv og Qarabag fra Aserbadjan, lykkedes det Sivasspor at slå Qarabag ude og hjemme, men seks point var ikke nok til videre avancement, og tyrkerne røg ud af turneringen efter en tredjeplads i gruppen.

I 2009/2010 forsøgte man også at komme i europæisk gruppespil, men her blev Anderlecht og Shakhtar Donetsk for stærke.

FC København starter på udebane i Tyrkiet torsdag, inden der 26. august er returkamp i Parken.