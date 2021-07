- Pinligt, skandaløst og skuffende

AGF fuldendte blamagen mod de nordirske semiproffer fra Larne FC, der indleder deres sæson i Nordirland om en måneds tid.

Igen var de mere end halvtunge nordirere på omgangshøjde med AGF, og det danske Superliga-mandskab røg fortjent ud til et hold, der har samme værdi som Patrick Olsen alene...

Derfor var det også de helt store pensler, som AGF'erne selv brugte til at male deres Kvium-maleri af dobbeltopgøret mod Larne.

- Det er pinligt. Skandaløst. Hvad skal jeg sige? Jeg kan ikke komme på værre ord, så vi bare tage imod alt det, som der bliver smidt imod os, for det er ikke i orden at ryge ud mod den modstander, sagde Patrick Olsen.

Jeg kan ikke komme på en større skuffelse i dansk klubfodbolds europæiske historie. Kan du?

- Nej, det kan jeg ikke på stående fod, når man tænker på, det er over to kampe. Selv om vi var ti mand i over en time, så er jeg sikker på, at hvis vi havde scoret til 2-1, så havde vi kørt dem over i forlænget spilletid.

Jon Thorsteinsson fik marchordre efter klammeri og film. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Men AGF scorede ikke til 2-1. De var end ikke i nærheden.

Tager man i betragtning, at AGF slap nådigt fra Nordirland med et etmålsnederlag, så bliver fadæsen bare endnu mere eklatant.

- Du har da ret. I Nordirland dummede vi os ved at spille en elendig kamp. Her i Aarhus dummede vi os med ikke at tage temperaturen på kampen og gøre det meget svært for os selv med en udvisning, sagde David Nielsen og lagde ikke skjul på skuffelsen over både sit mandskab som helhed og særligt Jon Dagur Thorsteinsson, der fik to tossede gule kort.

- Det er ikke godt af Jon. Det er det ikke. Det er en svær situation at sætte holdet i, når kampprogrammet i forvejen er tæt. Men vi kan bruge alle klichéer om Jon lige nu, det hjælper ikke noget, og manden er rigtig ked af det.

Artiklen fortsætter under billedet.

Billedet siger det hele om David Nielsen aften i Aarhus. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Vi er en klub der vil noget og skal noget. Når vi ryger ud på denne måde, så må vi evaluere på, om vi har gjort noget fundamentalt forkert op til disse opgør. Vi har svigtet fansene, vi har svigtet byen og vi har svigtet dansk fodbold.

- Man kan roligt sige, det er den største skuffelse i min tid som AGF-træner, lød det fra David Nielsen.