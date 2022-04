Politiet tilkaldt efter trænertumult

Bodø/Glimt vandt endnu engang over AS Roma torsdag aften i Conference League, men dramaet startede tilsyneladende først efter slutfløjt.

Ifølge flere norske medier, heriblandt TV2.no og VG, blev politiet nemlig tilkaldt til stadionet, fordi der opstod tumult mellem de to trænerstaber i spillertunnelen efter kampen. Det bekræfter politiet over for begge medier.

Både norsk og italiensk politi var til stede.



Ifølge VG valgte en af Jose Mourinhos assistenter i Roma efter kampen at konfrontere Bodø/Glimts cheftræner, Kjetil Knutsen. Det endte i tumult, hvor Roma-assistenten angiveligt angreb den norske træner fysisk.

Men i Roma-lejren er historien en anden.

Lorenzo Pellegrini, midtbanestjerne hos Roma, siger ifølge Sky Sport Italia, at det var Kjetil Knudsen, som endte med at gå til angreb på Romas målmandstræner.

- Først sagde han noget til ham, og så gik han fysisk til angreb. Det er trist, for sådan en opførsel er en fornærmelse mod Roma, mod spillerne og mod trænerteamet. Det er skammeligt, siger italieneren.

- Et fjols

Kjetil Knutsen har ikke udtalt sig om tumulten efter kampen, men han rettede skarp kritik mod en af Romas assistenter på pressemødet efter kampen.

- Der er en assistenttræner, der simpelthen opfører sig som et fjols. Han begynder at hakke på mig før kampen, og han bliver ved med at gøre det hele kampen. Så lidt 'fair play' som muligt. Det var en speciel måde at opføre sig på, som jeg aldrig har oplevet før, fortalte Bodø/Glimt-bossen.

Ifølge TV2.no vil ingen af klubberne politianmelde situationen, men der oprettes en disciplinærsag hos det europæiske fodboldforbund, UEFA.