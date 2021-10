Presset før derby: Truppen er smal

Uheldene vælter ned over FCK for tiden, og i forhold til truppen må Jess Thorup slås med både rust og mangel på rutine, og det øger presset før søndagens Brøndby-brag

En sen udligning fra Viborg i Parken blev fulgt op af et brændt straffespark i Haderslev, og torsdag aften blev FCK så reduceret til ti mand i starten af kampen mod PAOK.

Så jo, Jess Thorup føler, at en ulykke sjældent kommer alene, og nu venter det store derby på Brøndby Stadion søndag eftermiddag.

- Det er jo nemt at sige, at vi er uheldige og render ind i halvdumme beslutninger, men vi skal holde fokus på det, vi kan gøre noget ved, sagde han efter 1-2 i Parken mod grækerne.

- Vi har ikke lang tid til at dvæle ved tingene. For der er kampe hele tiden, og der venter en sindssygt vigtig på søndag. Lige nu hober tingene sig gevaldigt op, og det er klart, at det er ærgerligt i sådan en periode, hvor vi kunne have taget store skridt i Europa og Superligaen, sagde FCK-træneren.

Der har været rust at spore hos flere af de spillere, der har siddet en del ude, og så er der alle ynglingene, når han kigger hen ad bænken. På spørgsmålet om, hvorvidt han føler sig presset på bredden i truppen, svarede han:

- Jeg vil helst ikke bruge for meget tid på de spillere, der ikke er her, men det er klart, at med de kampe, der ligger nu her på stribe, så ser vi, at truppen bliver smallere og smallere, når vi skal til at skifte ind. Vi har ikke så meget rutine på bænken. Det mangler vi nok lidt, specielt sådan en aften, medgav han.

Han kan håbe på at få Viktor Christiansen og Jens Stage klar til Brøndby-kampen søndag.

- Et derby er jo en kamp for sig, som vi ved. Selvfølgelig taler folk om momentum, men den kamp har sit eget liv, og det skal vi nok være klar til, lovede Jess Thorup, der skiftede en blodfattig Luther Singh ind – og ud igen.

– Vi har en hel klar fornemmelse af, at der de sidste ti minutter bliver en masse indlægsspil, og derfor skal jeg have Rasmus Højlund ind. Det er selvfølgelig synd for Singh, at jeg er nødt til at tage ham ud igen, men jeg kan ikke tage hensyn til noget i den situation. Jeg må tage en snak med ham efterfølgende.

- Et derby er jo en kamp for sig, som vi ved. Selvfølgelig taler folk om momentum, men den kamp har sit eget liv, og det skal vi nok være klar til, lovede en skuffet Jess Thorup. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Faktisk ærgrede Jess Thorup sig over, at FCK ikke fik skabt en sidste øjebliks sensation.

- Jeg står med en fornemmelse af, at vi kunne have gjort det her til en magisk aften, hvis vi var kommet tilbage og havde skabt et resultat. Jeg synes, at vi i anden halvleg forsøgte mange ting for at komme tilbage, hvad der reelt så helt umuligt ud med 0-2 ved pausen og i undertal. Nu er puljen helt åben.

- Det bliver jo kampafgørende, at vi skal spille 80 minutter i undertal, bemærkede han om Kamil Grabaras fadæse og røde kort i ottende minut.

- Vi har set, at han i de seneste kampe har været rigtig dygtig til at agere som en slags sweeper ude på banen, og han har jo set den her gennembrudsbold og tænkt, at ’den kan jeg gøre noget ved’.

- Problemet er, at han i et splitsekund kan se, at det kan han ikke, og hvad gør man så? Det er selvfølgelig ærgerligt, at han ender med at bruge hænderne på den måde. Man kan altid være bagklog, men det var måske ikke den rigtige beslutning i den her situation.

Fejlen var dog kun en af mange i en forfærdelig første halvleg.

- Vi kommer til at lave nogle fejl centralt i banen, hvor de kører nogle giftige omstillinger på os. Vi har roteret meget de seneste kampe. Vi vinder og taber som hold, men i dag laver vi lidt for mange fejl, som kommer til at gøre ondt på os.