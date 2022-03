PSV-fans angrebet efter FCK-kamp

PSV Eindhovens medrejsende fans kunne torsdag aften vende snuden hjem mod Holland efter en sejr over FC København i Parken og en plads i Conference Leagues kvartfinaler. Og det gjorde de i et par fanbusser, der var blevet angrebet og havde fået smadret nogle ruder.

Det skriver lokalaviserne Omroep Brabrant og Eindhovens Dagblad, der får episoden bekræftet af fanformand Rob Bogaerts og deler billeder af en bus med smadrede ruder.

Ifølge fanformanden blev der kastet hegn efter busserne, der var fyldt med de hollandske fans, og to af hollænderens tre fanbusser blev beskadiget i situationen.

- Det er virkelig en skam på sådan en smuk aften for vores klub, hvor vi nød fodbolden. Der er kastet hegn mod busserne, og ruder er smadret. Det er totalt uacceptabelt, og vi håber, at gerningsmændene findes, siger Rob Bogaerts ifølge Eindhovens Dagblad.

Dog blev ruderne hurtigt afløst af noget stærk plastik, og så kunne rejsen hjem til Holland ellers fortsætte problemfrit.

Det er anden gang på lidt over en uge, at der er uroligheder i forbindelse med en kamp mellem PSV Eindhoven og FC København. I sidste uge blev mere end 100 personer anholdt i Eindhoven - blandt andet for at opildne til konfrontationer mellem de to fangrupperinger.

Med 4-0-sejren i Parken torsdag aften sikrede PSV Eindhoven sig en plads videre i Conference League, hvor de fredag er med i bowlen, når der trækkes lod til kvartfinalerne i turneringen.