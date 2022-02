Randers er ude af Conference League

Over to kampe havde Randers ikke en chance mod Leicester og taber samlet 2-7. Det er derfor slut med europæisk fodbold i denne sæson for Randers

På en aften, hvor krigsretorikken ikke hører hjemme på fodboldbanen takket være en lille mand fra Sankt Petersborg med en blanding af storhedsvanvid og mindreværdskomplekser, så lad os hurtigt konstatere, at Randers FC ikke kunne stille noget op mod Premier League-overmagten fra Leicester.

I hvert fald ikke i det samlede regnskab.

Det blev slået endegyldigt fast efter et minut og 43 sekunder i Kronjylland, da Harvey Barnes tog bolden med sig på midten af banen og løb hele vejen ned til Randers’ mål og krøllede den ind med største selvsikkerhed.

Ligesom dengang i lilleputrækken …

Randers reagerede dog utrolig sundt på den tidligere scoring til de prominente gæster, og randrusianerne var det bedste mandskab resten af første akt.

Kasper Schmeichel måtte blandt andet trække en fantastisk dobbeltredning ud af ærmet for at forhindre en fri Stephen Odey og en opfølgende Jakob Ankersen i at komme til fadet.

Den danske landsholdsmålmand havde flere store redninger. Foto: René Schütze

Også Vito Mistrati og Simon Piesinger burde have scoret i fri positioner, men de overplacerede begge i situationerne. Det var en luksus, Randers ikke havde råd til mod et Premier League-mandskab, der givetvis havde et gear mere at sætte i.

Det viste Harvey Barnes, der drev gæk med Mikkel Kallesøe flere gange. Det mindede næsten om André Rømer på Old Trafford mod Memphis Depay i 2016 ...

Og dog, for fem minutter inden pause, snørede den danske back Luke Thomas og satte Tosin Kehinde op helt fri foran mål. Offside i sidste ende, men oprejsning til manden fra Lemvig ...

Denne torsdag havde det været fortjent, hvis Randers havde fået uafgjort med til pausen. Det var det ikke i Leicester.

Faktisk kom vi derud, hvor det blev decideret ’latterligt’, at Randers ikke var på omgangshøjde med Premier League-holdet på en propfyldt hjemmebane.

Premier League-mandskabet endte med at vinde samlet 7-2. Foto: René Schütze

Kort inde i anden akt kom en af de helt vanvittige redninger fra Kasper Schmeichel, da Stephen Odey afsluttede hårdt på kanten af det lille felt. Den danske landsholdsmålmand fik vredet kroppen og hånden i en så unaturlig position, at bolden blev viftet over mål …

Der blev mumlet i en blanding af beundring og mistro i Randers … Nok mest det sidste.

Det gjorde der desværre igen med 20 minutter tilbage. James Maddison curlede et frispark helt op i krogen, og mens Randers havde brændt lystigt, så viste Leicester klassen i Carlgrens ende.

James Maddison hamrede også sidste søm i Conference Ligkisten, da han på ny viste flot sparketeknik.

Kort før tid forbarmede Kasper Schmeichel sig over sine landsmænd. Eller …

Den ærekær landsholdskeeper leverede i hvert fald et gigantisk drop, da han lod en harmløs tilbagelægning hoppe over sin fod til en helt fri Stephen Odey, der ikke kunne misbruge foran et tomt mål.

En lille trøst, men 1-3, det havde Randers nu fortjent bedre. Verden er dog noget mere uretfærdig på andre breddegrader …