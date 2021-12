Randers FC er videre i Conference League trods nederlag i Alkmaar

Randers FC måtte se sig slået 1-0 i Alkmaar, men kan alligevel glæde sig over videre avancement i Europa

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Torsdag 9. december 2021 blev en historisk aften for Randers FC!

For på trods af et snævert nederlag mod AZ Alkmaar, så er de danske gruppespilsdebutanter videre fra sin pulje i Conference League og er sikret europæisk fodbold i Kronjylland igen til foråret.

Hvilken præstation af Randers, der var fjerdeseedet i sin gruppe og har det klart mindste budget.

Randers spillede sig videre i Europa trods et nederlag for tomme tribuner i Alkmaar. Foto: Ed van de Pol/Ritzau Scanpix

Avancementet blev sikret, da de tjekkiske puljekonkurrenter fra Jablonec tabte i Cluj. Tjekkerne skulle bruge en sejr for at støde Randers fra andenpladsen, men det kom man ikke i nærheden af.

Derfor betød det knap så meget, at AZ Alkmaar vandt 1-0 mod Randers på et drop af Patrik Carlgren i slutminutterne. Den svenske keeper spillede ellers en stor kamp, men måtte give fortabt på et langskud, som han gav en dum retur på.

De hollandske værter havde ikke haft den helt store sparekniv fremme, selv om AZ Alkmaar var sikker på puljesejren, og det var således et særdeles slagkraftigt mandskab, Randers FC var oppe imod.

Jesper Karlsson og AZ havde Randers på hælene kampen igennem. Foto: Ed van de Pol/Ritzau Scanpix

Det var også hjemmeholdet, der var toneangivende fra første fløjt. For nu at sige det mildt.

AZ nærmest blæste kronjyderne bagover, og allerede efter fem minutter måtte Patrik Carlgren trække første store redning frem, da Tosin Kehinde på mærkværdig vis spillede Dani de Wit fri i feltet.

Fire minutter senere blev svenske Jesper Karlsson spillet helt fri i dybden på en lang, simpel bold fra egen bagkæde. Heldigvis var Karlsson lige så uskarp som kronjydernes markering.

I det hele taget var de første 20 minutter et sandt bombardement mod danskernes mål, og man sad egentlig bare og ventede på den uundgåelige, hollandske føringsmål.

Randers var sjældne gæster hos Peter Vindahl, men med lidt god vilje kunne Simon Piesinger have bragt udeholdet foran efter en god halv time, men forsvarskrumtappen nåede lige akkurat ikke frem til en tværpasning foran mål.

Peter Vindahl havde ikke mange aktioner, men både AZ og Randers gik videre. Foto: Foto: Ed van de Pol/Ritzau Scanpix

Ærgerligt, men Randers kunne ikke brokke sig over at gå til pausen med 0-0. Særligt ikke fordi Cluj havde bragt sig foran mod Jablonec inden pausefløjtet.

Pludselig så det lyst ud for Randers FC. Altså i tabellen, for i Alkmaar fortsatte hjemmeholdet bare med at mose på.

Det gav først pote tre minutter før tid, da Patrick Carlgren tabte et sløvt langskud for fødderne af Thijs Oosting, der sikrede en fortjent AZ-sejr.

Thijs Oosting strøede en smule salt i såret tre minutter før tid med sit sejrsmål til Alkmaar. Foto: Patrick Post/Ritzau Scanpix

Lad os bare være ærlige, Randers var heldig med at slippe med et etmålsnederlag.

Men helt neglebidende blev det trods alt aldrig, når man skævede til resultatet i Rumænien...

Hvilken fantastisk europæisk kampagne af Randers. Europa-eventyret fortsætter i 2022.