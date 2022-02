Randers-profil er mundlam: Hyldet af stjernetræner

- Det er vildt. Jeg har først lige fået det at vide, så jeg var slet ikke klar over det. Ja.. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige, fremstammer Vito Hammershøy-Mistrati, da Ekstra Bladet læser nogle helt særlige ord op for ham.

På et pressemøde forud for torsdagens returopgør mod Randers i 1/16-finalen af Conference League fremhævede Leicester-manager Brendan Rodgers nemlig kronjydernes 29-årige offensivspiller, der udmærkede sig i den første kamp.

Sekunder før pausefløjtet på King Power Stadium styrede han graciøst kuglen i nettet bag en magtesløs Kasper Schmeichel, og Randers-spillerne gik grassat.

1-1.

Målet har tilsyneladende gjort indtryk på Brendan Rodgers, for han var ikke tilbageholdende med rosen til Mistrati onsdag formiddag på det omtalte pressemøde.

- Kollektivt er Randers et stærkt hold. Det er en af deres helt store forcer. De praktiserer en spillestil, hvor kanterne ofte trækker ind i banen, og det skabte problemer for os i første halvleg.

- Især fordi Vito var så god i mellemrummet i det offensive. Han er en teknisk begavet spiller, og han er en af dem, vi skal sørge for at lukke ned, fortalte den tidligere Liverpool-chef.

Her har Vito Hammershøy-Mistrati netop scoret til 1-1 mod Leicester. Foto: CRAIG BROUGH/Ritzau Scanpix

Stolt Vito

Stor ros fra en manager, der på daglig basis træner stjernespillere i en af verdens stærkeste fodboldligaer.

Og Vito Hammershøy-Mistrati er da heller ikke for fin til at lade sig smigre.

- Det er et kæmpe klap på skulderen. Jeg er glad for, at han (Brendan Rodgers, red.) har hæftet sig ved mellemrumsspillet, fordi det er der, jeg prøver at være farlig og gøre mine medspillere bedre, siger han til Ekstra Bladet.

Anden halvleg var dog en helt anden fornøjelse, da målene begyndte at sejle ind i den forkerte ende.

Leicester trådte på speederen, og kronjyderne måtte rejse hjem til Danmark med et stort nederlag på 1-4.

Brendan Rodgers skal igen forsøge at lede sine tropper til sejr i returopgøret i Randers. Foto: CRAIG BROUGH / Ritzau Scanpix

Mandag mod Viborg i Superligaen lykkedes det ikke Randers at rejse sig fra afklapsningen, da det blev til et 0-1-nederlag.

Men kronjyderne går ind til opgøret mod Leicester med oprejst pande, og slagplanen er klar:

- Vi skal gå mere til den. Vi fik kun ét gult kort (i den første kamp, red.), og det vidnede om, at vi måske var lidt for imponerede og passive til tider. Vi tror på det. Ellers kunne vi lige så godt droppe at stille op. Vi går efter miraklet, lyder det fra Vito Hammershøy-Mistrati.

Der er kickoff mellem Randers og Leicester torsdag aften klokken 18.45.