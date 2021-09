Randers spiller 1-1 mod Cluj i Conference League

Randers FC fortsatte pointhøsten i Europa, da kronjyderne endnu en gang hentet et point i gruppespillet i Conference League.

Ude mod de rumænske vicemestre CFR Cluj spillede de danske pokalmestre en flot kamp. Det blev dog kun til uafgjort i en kamp, hvor Randers var i kontrol i store perioder af kampen.

Alhaji Kamara bragte Randers FC foran i første halvleg, men Cluj kæmpede sig tilbage i anden halvleg, hvor rumænerne fik udlignet.

Dansk dominans

Cheftræner for Cluj, Dan Petrescu, fortalte inden opgøret, at han havde stor respekt for Randers FC, hvor han også roste trænerkollega Thomas Thomasberg, som ifølge Petrescu er en af de bedste trænere i Danmark.

Kronjyderne kom da også fint fra start på udebane, hvor Alhaji Kamara allerede efter få minutter misbrugte en stor chance. Heldigvis for Kamara var angriberen offside.

Generelt set havde Randers godt styr på opgøret i første halvleg. Thomasbergs mandskab lukkede fuldstændig hjemmeholdet ned, imens Randers selv spillede sig frem til fine muligheder.

Alhaji Kamara var Randers farligste mand torsdag aften, da han med sin gode fysik skabte flere chancer for Randers. Kort før pausen scorede angriberen for Sierra Leone da også sit første mål i europæiske fodbold for Randers, da han på et hjørnespark i det lille feltet headede bolden i nettet.

Kamara var bedste Randers-mand i Rumænien. Foto: Pedja Milosavljevic/Ritzau Scanpix

Svær anden halvleg

Cluj er allerede godt på vej mod det rumænske mesterskab. Den rumænske klub ligger klart i spidsen i den hjemlige liga, og der er nok heller ingen tvivl, om at klubben ser sig selv tilhøre et finere europæiske selskab end Conference League.

Desværre for kronjyderne spillede Cluj langt bedre i anden halvleg, og efter 68 minutter gik den ikke længere for Randers. Efter at være blev skiftet ind kun 5 minutter tidligere udlignede den 20-årige rumæner Claudiu Petrila til slutresultatet 1-1.

I slutningen af kampen pressede hjemmeholdet Randers, men Thomasbergs mandskab stod imod og kunne dermed tage et point med hjem til Kronjylland.

Randers FC ligger nu på tredjepladsen i Gruppe D med 2 point efter de første to runder. De to bedste fra gruppen går videre til knockout-kampene i foråret i den nye europæiske turnering.

Næste kamp for Randers FC i Conference League er 21. oktober, når kronjyderne på udebane møder tjekkiske Jablonec.